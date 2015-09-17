به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال از برنامه ریزی عربستان سعودی برای ساخت ۱۶ راکتور هسته ای با هدف به چالش کشاندن برنامه هسته ای ایران خبر داد.

وال استریت ژورنال در این خصوص نوشت: در حالی‌که جهان بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز است، دیگر بازیگران منطقه در پی برنامه ریزی برای گسترش انرژی هسته‌ای مورد نیاز برای تامین انرژی مورد نیاز خود برای آینده هستند.

بنا بر این گزارش، در میان این بازیگران منطقه ای عربستان سعودی اعلام کرده است قصد دارد ظرف چند دهه آینده ۱۶ راکتور هسته ای برای تامین ۱۵ درصد انرژی مورد نیاز کشور بسازد.

بنا بر اعلام وبسایت دولت عربستان به احتمال زیاد این نیروگاه ها تا سال ۲۰۳۲ ساخته خواهند شد و هزینه تخمینی آنها ۸۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

جیمز کرین، محقق انرژی در موسسه بیکر وابسته به دانشگاه رایس هوستون آمریکا درباره انگیزه عربستان در این خصوص گفت: عربستان رقابتی استراتژیک با ایران دارد و این مسئله برایش بسیار مهم است.