به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی، آب و برق، صنعت ساختمان و خدمات فنی و مهندسی ایران با عنوان ایران پروژه از ۲۰ تا ۲۲ آبان ماه سال جاری با حضور فعال شرکت‌های برتر داخلی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تجار و بازرگانان در مساحتی بالغ بر ۴۰۰۰ متر مربع در محل نمایشگاه های بین المللی باکو برگزار می شود.

حسن مرتجی مجری برگزاری نمایشگاه تخصصی ایران در جمهوری آذربایجان با اشاره به امضای ۵ سند همکاری بین تهران و باکو در دیدار سال گذشته روسای جمهور دو کشور، اظهارداشت: هر دو کشور مصمم هستند تا حجم مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی خود را افزایش دهند. در سال ۹۳ حجم صادرات ایران به این کشور به ۵۲۰ میلیون دلار رسیده و با توجه به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان و تاکید سفیر ایران در باکو و با تدابیر اتخاذ شده، مبادلات بین دو کشور تا سطح ۲ میلیارد دلار در سال آتی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: با توجه به برگزاری موفقیت آمیز نمایشگاه های تخصصی ایران پروژه در چند سال گذشته در کشورهای C.I.S، برنامه حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای جمهوری آذربایجان از طریق برگزاری همایش تجاری بین دو طرف و بهره گیری از ظرفیت‌های نمایشگاه ایران پروژه، زمینه حضور فعالان اقتصادی این عرصه را در این کشور فراهم کرده است.

به گفته مرتجی، این نمایشگاه با رویکرد توسعه و افزایش حجم صادرات کالا و خدمات کشورمان و به منظور امکان توسعه مبادلات تجاری بین تجار و بازرگانان ایران و جمهوری آذربایجان طراحی و برگزار می شود و در این خصوص تمهیدات گسترده ای در خصوص ارتقای سطح مبادلات دو کشور صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در سال ۲۰۱۴ جمهوری آذربایجان پس از ترکمنستان دومین بازار صادراتی کالاهای ایران در منطقه کشورهای مشترک المنافع بوده است.

در سال‌های اخیر ساخت و ساز پروژه های بزرگ مسکونی، تجاری و راهسازی در جمهوری آذربایجان افزایش یافته است و صادرکنندگان ایرانی تلاش دارند تا بخشی از محصولات تولیدی خود را به این کشور صادر کنند.



با توجه به سفر هیات تجاری آذربایجان به تهران در هفته گذشته به ریاست مصطفی شاهین وزیر صنعت و اقتصاد جمهوری آذربایجان، همایش فعالان اقتصادی دو کشور در مردادماه با حضور تجار دو کشور در محل اتاق ایران برگزار شد که در پایان همایش، فعالان اقتصادی و تجار دو کشور به معرفی خود و یافتن شریک تجاری پرداختند.