۳ سناریوی ایران برای بازگشت به‌ بازار نفت/ اوپک آستین بالا می زند

سید مهدی حسینی در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری در طرح توسعه میادین نفت و گاز جهان با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام، گفت: با کاهش قیمت نفت، توسعه و تولید نفت در برخی از میادین در کشورهای مختلف جهان فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد.

رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای وزارت نفت با اعلام اینکه هم اکنون تولید نفت از ذخایر نا متعارف (شیل اویل‌ها) همچون گذشته فاقد توجیه اقتصادی بالا و سودآوری برای شرکت های نفتی است، تصریح کرد: علاوه بر این، استخراج طلای سیاه در آب‌های عمیق برزیل، دریای شمال، خلیج مکزیک، غرب آفریقا و مناطقی از استرالیا هم با قیمت‌های فعلی نفت توجیه اقتصادی ندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه قطعا با ادامه روند کاشه قیمت جهانی نفت خام سرمایه گذاری‌های جدید در توسعه میادین نفت و گاز همچون گذشته ادامه نمی یابد و حتی متوقف خواهد شد، اظهار داشت: با این وجود، هم اکنون ایران یکی از کشورهای سرمایه پذیر برای سرمایه گذاران خارجی در حوزه صنایع نفت و گاز جهان است.

وی در خصوص آثار و تبعات ورود یک میلیون بشکه نفت ایران به بازار بر روی قیمت‌های طلای سیاه، توضیح داد: تاکنون در چندین نوبت کشورهایی همچون کویت، عراق و لیبی از بازار نفت خارج شدند. با این وجود، این کشورها با حمایت اعضای اوپک بار دیگر به بازار نفت بازگشتند.

حسینی با یادآوری اینکه ایران هم به بازار نفت باز می گردد و اگر سایر کشورها همکاری نکنند قطعا قیمت‌ها با سقوط بیشتری روبرو خواهد شد، اظهارداشت: ایران به منظور ورود به بازار قصد دارد از ابزار دیپلماسی انرژی استفاده بهینه‌تری داشته باشد.

رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای وزارت نفت با بیان اینکه ایران اجرای دو سناریو را به منظور بازگشت به بازار جهانی نفت در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: در سناریوی اول تعامل با شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان است به طوری که این شرکت‌ها سرمایه خود را در صنایع نفت و گاز ایران هزینه کنند.

این کارشناس اقتصاد انرژی با اعلام اینکه افزایش ظرفیت تولید نفت ایران با مشارکت شرکت‌های بزرگ نفتی می تواند در بلند مدت افزایش امنیت برای تقاضای نفت خام صادراتی کشور را به همراه داشته باشد، گفت: در دومین گام مذاکره و افزایش فروش نفت به مشتریان سنتی باید در اولویت‌های کاری مجموعه صنعت نفت قرار بگیرد.

وی با اشاره به آغاز مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با مشتریان سنتی نفت کشور، تصریح کرد: بخشی از افزایش تولید و صادرات نفت ایران در دوران پساتحریم راهی مشتریان قدیمی و سنتی نفت خام کشور خواهد شد.

حسینی همچنین با اشاره به ضرورت و تعامل بیشتر بین ایران و کشورهای عضو اوپک، اظهار داشت: ایران در بین کشورهای اوپک، کشورهایی به عنوان دوست دارد و این کشورها می‌توانند ایران را در بازگشت به بازار نفت در دوران پسا تحریم حمایت و همراهی کنند.

رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای وزارت نفت، سومین و مهمترین سناریوی ایران به منظور بازگشت به بازار را هماهنگی با اکثر کشورهای عضو اوپک عنوان و خاطرنشان کرد: با ایجاد یک اکثریت در بین کشورهای اوپک مسیر بازگشت بشکه‌های نفت ایران به بازار در دوران پساتحریم هموار خواهد شد.