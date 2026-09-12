اوشاکوف:موضوع سفر پوتین به اجلاس گروه-۲۰ هنوز بررسی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز شنبه، به روزنامه «ایزوستیا» خبر داد که موضوع احتمال حضور ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه در اجلاس آتی گروه- ۲۰ در آمریکا هنوز حتی مورد بحث هم قرار نگرفته است.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه در این خصوص اعلام کرد: تا آنجا که من اطلاع دارم، از همه دعوت شده است، البته متأسفانه به جز آفریقای جنوبی. کار در سطح کارشناسی در اینجا ادامه دارد. [کارشناسان] ما همچنان مشغول کار بر روی اسناد مربوط به اجلاس هستن.

یوری اوشاکوف در این خصوص نتیجه گیری کرد: بنابراین همه چیز طبق روال معمول پیش می‌ رود. در مورد احتمال سفر پوتین، ما حتی بحث هم نکرده‌ایم.