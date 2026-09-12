روایت ۶ دهه فعالیت خسرو معتضد؛ تمام عشقم رادیو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا به همراه وحید اسدی مدیر رادیو جوان و ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا با حضور در منزل خسرو معتضد با این پژوهشگر، نویسنده و کارشناس - مجری پیشکسوت رادیو دیدار و گفتگو کردند.
معتضد در این دیدار با اشاره به آغاز ارتباط خود با رادیو گفت: من از اواخر دهه ۳۰ وارد رادیو شدم. کلاس دهم بودم که صدایم از رادیو پخش شد و هنوز دیپلم نگرفته بودم که کارم را با رادیو شروع کردم. در این سال ها خاطرات بسیار زیادی هم از رادیو دارم.
وی رادیو را فراتر از یک رسانه برای خود توصیف کرد و افزود: تمام عشقم رادیو است و هر روز به برنامه هایش گوش میکنم. رادیو برای من فقط یک وسیله ارتباطی نیست. با زندگی من عجین است و هنوز هم با علاقه آن را دنبال میکنم. به نوعی افتخار میکنم که با رادیو کار میکنم.
این نویسنده و پژوهشگر با مرور سالهای فعالیت خود در رادیو، عنوان کرد: سالهای زیادی است که در رادیو فعالیت دارم و خاطرات فراوانی از این رسانه دارم. از برنامههای مختلف گرفته تا تجربه حضور در برنامههای مرتبط با زلزله و حوادث. رادیو بخش مهمی از زندگی من بوده است.
معتضد به همکاری ۱۴ ساله با رادیو جوان اشاره و بیان کرد: ۱۴ سال است که به عنوان کارشناس - مجری در برنامه «عبور از تاریخ» رادیو جوان حضور دارم. در این برنامه درباره وقایع مختلف تاریخی صحبت میکنم و خوشحال هستم که این روایتها مورد توجه مردم قرار میگیرد.
وی با اشاره به بازتاب برخی موضوعات مطرحشده در این برنامه ادامه داد: گاهی گفتههای من مورد عناد شبکههای بیگانه قرار میگیرد و این نشان میدهد که موضوع تاریخ و نوع روایت آن برای مخاطب اهمیت دارد.
این پژوهشگر درباره نگاه خود به تاریخ گفت: تاریخ برای من فقط بیان چند واقعه و ذکر چند تاریخ و نام نیست. تاریخ، حافظه یک ملت است و اگر درست روایت شود، میتواند به شناخت بهتر جامعه و فهم ریشههای اتفاقات کمک کند. من تلاش میکنم در برنامه «عبور از تاریخ» وقایع را برای مردم روایت کنم و میان گذشته و امروز ارتباط برقرار کنم. تا امروز ۱۵۷ کتاب نوشتهام و در زمینههای مختلف تاریخی کار کردهام. حدود ۱۶ ناشر با من همکاری میکنند و آثار و برنامههایم بازخوردهای مختلفی دارد.
وی در بخش دیگری از این دیدار، خاطراتی از سالهای فعالیت خود در رادیو، تجربه حضور در برنامههای مرتبط با زلزله و حوادث، خاطرات دوران کودکی و پدرش را روایت کرد و از علاقه عمیق خود به ایران و وطن سخن گفت.
احمد پهلوانیان معاون صدا نیز در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی و جایگاه خسرو معتضد در رادیو گفت: برای من افتخار است که در کنار شما هستم. من از سالهای دور از علاقهمندان شما و روایتهایتان هستم و حضور شما در رادیو را ارزشمند میدانم.
وی با اشاره به نقش چهرههای باسابقه در تداوم هویت رادیو افزود: حضور چهرههای صاحبتجربه در رادیو، سرمایهای برای رسانه است. چرا که این افراد علاوه بر دانش و تجربه، بخشی از حافظه شفاهی و رسانهای کشور را نیز با خود همراه دارند.
معاون صدا همچنین درباره فعالیت معتضد در رادیو جوان و برنامه «عبور از تاریخ» بیان کرد: رادیو جوان با برنامهای مانند «عبور از تاریخ» این ظرفیت را دارد که تاریخ را از قالبی صرفاً کتابی و تخصصی خارج کند و آن را با زبان رسانه و در قالبی شنیدنی و جذاب به مخاطب ارائه دهد. چنین برنامههایی میتوانند میان نسل امروز و حافظه تاریخی جامعه پیوند ایجاد کنند.
پهلوانیان با قدردانی از سالها همراهی معتضد با رادیو تأکید کرد: وقتی تاریخ از زبان چهرهای که سالها با مطالعه، پژوهش و روایت تاریخی همراه است بیان میشود، مخاطب تنها یک واقعه را نمیشنود بلکه با بخشی از هویت و تجربه جمعی جامعه ارتباط برقرار میکند.
این دیدار با مرور خاطرات سالهای فعالیت خسرو معتضد در رادیو و گفتگو درباره تجربههای حرفهای و آثار این نویسنده و پژوهشگر به پایان رسید و معاون صدا با اهدای لوح از سالها همراهی و حضور او در رادیو قدردانی کرد.
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