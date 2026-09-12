اختصاص ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار ویژه برای احیای زنجیره تأمین صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شجاعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه حمایت از واحدهای صنعتی متأثر از شرایط موجود اظهار داشت: در حال برنامه‌ریزی مشترک با بانک مرکزی هستیم و بر اساس توافق انجام‌شده میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی، مقرر شده است مبلغی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای واحدهایی که زنجیره تأمین آن‌ها تحت تأثیر شرایط فعلی دچار چالش شده است، اختصاص یابد.

وی افزود: سازوکار اجرایی و شیوه تخصیص این منابع در حال طراحی است تا به‌زودی بتوانیم آن را به واحدهای صنعتی که از شرایط موجود آسیب دیده‌اند، اختصاص دهیم.

شجاعی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون احتمال اعمال محدودیت گاز صنایع در فصل زمستان گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و احتمال وقوع کمبود و قطعی گاز، برای مدیریت این شرایط، کارگروهی زیر نظر شورای عالی انرژی به‌صورت مستمر در حال برگزاری جلسات تخصصی است.

وی ادامه داد: یک بسته ۴۰ بندی برای مدیریت فصل سرما تدوین شده است که تلاش می‌کنیم با اجرای آن، فصل سرما را با حداقل محدودیت برای صنایع پشت سر بگذاریم. فاز کارشناسی این بسته تقریباً به پایان رسیده و قرار بود شورای عالی انرژی این هفته تشکیل جلسه دهد که به دلیل تراکم برنامه‌ها، به هفته آینده موکول شد.

کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی به یک روز

معاون وزیر صمت با اشاره به بهبود وضعیت برق شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: پس از روز صنعت و معدن و با دستور رئیس‌جمهور، کارگروهی در این زمینه تشکیل شد و همکاری‌های مؤثری میان سازمان صنایع کوچک و وزارت نیرو شکل گرفت. شجاعی افزود: اگرچه تمامی تعهدات به‌طور کامل اجرا نشد، اما توانستیم در اکثر شهرک‌های صنعتی، میزان محدودیت برق را به حداکثر یک روز کاهش دهیم.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی زنجیره‌های تولید بیان کرد: متأسفانه در برخی زنجیره‌ها آسیب‌هایی ایجاد شد و به‌ویژه واحدهای تولید اسلب با چالش‌های اساسی مواجه شدند، اما تمام تلاش ما این بود که تا حد امکان از آسیب دیدن زنجیره تولید جلوگیری کنیم.

برنامه‌ریزی برای سوخت جایگزین صنایع

شجاعی در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین و سوخت بر فعالیت صنایع اظهار داشت: تاکنون گزارش رسمی از مبادی ذی‌ربط درباره تأثیر این موضوع به دست ما نرسیده است، اما در حال انجام برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پالایش و پخش و مجموعه وزارت نفت در حال هماهنگی هستیم تا در صورت بروز هرگونه مشکل، بتوانیم سوخت جایگزین یا روش‌های جایگزین تأمین انرژی را برای صنایع فعال کشور دنبال کنیم.