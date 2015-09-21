  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۳۰

رئیس سازمان خبرگزاری ایرنا در استان بوشهر:

مدیران اجرایی با سعه‌صدر با خبرنگاران و رسانه‌ها برخورد کنند

مدیران اجرایی با سعه‌صدر با خبرنگاران و رسانه‌ها برخورد کنند

بوشهر - رئیس سازمان خبرگزاری ایرنا در استان بوشهر گفت: مدیران اجرایی با سعه‌صدر با خبرنگاران و رسانه‌ها برخورد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر اقبال مجرد یکشنبه‌شب در جشنواره مسئول پاسخگوی استان بوشهر اظهار داشت: معرفی مسئول پاسخگو توسط رسانه‌ها ابتکاری نو و اقدامی قابل تحسین است که توسط خبرگزاری مهر شاهد اجرای آن هستیم.

وی افزود: امیدوارم این اقدام سرآغاز تعامل بهتر مسئولان و اصحاب رسانه در استان بوشهر باشد و در آینده شاهد تاثیرگذاری این طرح در فضای رسانه‌ای استان باشیم.

رئیس سازمان خبرگزاری ایرنا در استان بوشهر خاطرنشان کرد: اساتید ارتباطات امروز رسانه‌ها را یک فرصت اجتماعی می‌دانند که می‌تواند با ایجاد پویایی و تحرک در جوامع به توسعه آنها کمک کند.

جشنواره مدیر پاسخگو استان بوشهر

اقبال مجرد بیان داشت: در استان بوشهر در سطح مدیریت عالی شاهد ارتباطی بسیار خوب با رسانه‌ها هستیم، ولی در سطوح اجرایی شاهد خلا ارتباط موثر مسئولان و رسانه‌ها هستیم.

وی با اشاره به پیشینه رسانه‌ای استان بوشهر اضافه کرد: این استان از دیرباز مهد روزنامه‌نگاران برجسته بوده و در موضوع رسانه تاریخی بلند دارد.

این فعال رسانه‌ای گفت: اخلاق‌مداری موضوع مهمی است که اصحاب رسانه باید به آن توجه داشته باشند و نباید از فضای رسانه‌ها برای تخریب و تخطئه خدمتگذاران استفاده کرد.

اقبال مجرد بیان داشت: پرهیز از برخوردهای گزینشی و یک‌طرفه و ایجاد مطالبات بی‌اساس و سیاه‌نمایی برای ناکارآمد جلوه دادن مسئولان موضوعی است که رسانه‌ها باید در همه مراحل فعالیت مدنظر قرار دهند.

جشنواره مدیر پاسخگو استان بوشهر

وی با اشاره به ویژگی‌های رسانه حرفه‌ای گفت: دوری از افراط و تفریط و رعایت مسیر انصاف و اعتدال از ویژگی‌های شاخص رسانه‌های حرفه‌ای است و همه فعالان رسانه‌ای در افق فعالیت خود باید به این موضوع توجه داشته باشند.

رئیس سازمان خبرگزاری ایرنا در استان بوشهر با تاکید بر ضرورت دوری رسانه‌ها از فعالیت‌های حزبی و جناحی ابراز داشت: دوری از بازی‌های جناحی و حزبی موضوع مهمی است که در حیات اجتماعی رسانه‌ها نیز تاثیر بالایی دارد.

اقبال مجرد عنوان کرد: رسانه‌ها پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند و مدیران اجرایی باید با سعه‌صدر با خبرنگاران و رسانه‌ها برخورد کنند.

وی افزود: فعال کردن روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی از مسائلی است که انتظار داریم مدیران با جدیت به آن توجه داشته باشند و این موضوع سبب تسهیل ارتباط ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی با اصحاب رسانه می‌شود.

جشنواره مدیر پاسخگو استان بوشهر

اولین جشنواره ملی مدیر پاسخگو به همت خبرگزاری مهر استان بوشهر و با حضور مسئولان استانی، فعالان رسانه و خبرنگاران در بوشهر برگزار شد.

سردار فتح‌الله جمیری فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، دکتر فتح‌الله حقیقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، دکتر مصطفی سالاری استاندار بوشهر و سردار حیدر عباس‌زاده فرمانده انتظامی استان بوشهر از سوی خبرنگاران به عنوان مدیران پاسخگوی استان بوشهر انتخاب شدند.

کد مطلب 2920533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها