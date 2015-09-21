به گزارش خبرنگار مهر، اکبر اقبال مجرد یکشنبهشب در جشنواره مسئول پاسخگوی استان بوشهر اظهار داشت: معرفی مسئول پاسخگو توسط رسانهها ابتکاری نو و اقدامی قابل تحسین است که توسط خبرگزاری مهر شاهد اجرای آن هستیم.
وی افزود: امیدوارم این اقدام سرآغاز تعامل بهتر مسئولان و اصحاب رسانه در استان بوشهر باشد و در آینده شاهد تاثیرگذاری این طرح در فضای رسانهای استان باشیم.
رئیس سازمان خبرگزاری ایرنا در استان بوشهر خاطرنشان کرد: اساتید ارتباطات امروز رسانهها را یک فرصت اجتماعی میدانند که میتواند با ایجاد پویایی و تحرک در جوامع به توسعه آنها کمک کند.
اقبال مجرد بیان داشت: در استان بوشهر در سطح مدیریت عالی شاهد ارتباطی بسیار خوب با رسانهها هستیم، ولی در سطوح اجرایی شاهد خلا ارتباط موثر مسئولان و رسانهها هستیم.
وی با اشاره به پیشینه رسانهای استان بوشهر اضافه کرد: این استان از دیرباز مهد روزنامهنگاران برجسته بوده و در موضوع رسانه تاریخی بلند دارد.
این فعال رسانهای گفت: اخلاقمداری موضوع مهمی است که اصحاب رسانه باید به آن توجه داشته باشند و نباید از فضای رسانهها برای تخریب و تخطئه خدمتگذاران استفاده کرد.
اقبال مجرد بیان داشت: پرهیز از برخوردهای گزینشی و یکطرفه و ایجاد مطالبات بیاساس و سیاهنمایی برای ناکارآمد جلوه دادن مسئولان موضوعی است که رسانهها باید در همه مراحل فعالیت مدنظر قرار دهند.
وی با اشاره به ویژگیهای رسانه حرفهای گفت: دوری از افراط و تفریط و رعایت مسیر انصاف و اعتدال از ویژگیهای شاخص رسانههای حرفهای است و همه فعالان رسانهای در افق فعالیت خود باید به این موضوع توجه داشته باشند.
رئیس سازمان خبرگزاری ایرنا در استان بوشهر با تاکید بر ضرورت دوری رسانهها از فعالیتهای حزبی و جناحی ابراز داشت: دوری از بازیهای جناحی و حزبی موضوع مهمی است که در حیات اجتماعی رسانهها نیز تاثیر بالایی دارد.
اقبال مجرد عنوان کرد: رسانهها پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند و مدیران اجرایی باید با سعهصدر با خبرنگاران و رسانهها برخورد کنند.
وی افزود: فعال کردن روابط عمومی دستگاههای اجرایی از مسائلی است که انتظار داریم مدیران با جدیت به آن توجه داشته باشند و این موضوع سبب تسهیل ارتباط ارگانها و دستگاههای اجرایی با اصحاب رسانه میشود.
اولین جشنواره ملی مدیر پاسخگو به همت خبرگزاری مهر استان بوشهر و با حضور مسئولان استانی، فعالان رسانه و خبرنگاران در بوشهر برگزار شد.
سردار فتحالله جمیری فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، دکتر فتحالله حقیقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، دکتر مصطفی سالاری استاندار بوشهر و سردار حیدر عباسزاده فرمانده انتظامی استان بوشهر از سوی خبرنگاران به عنوان مدیران پاسخگوی استان بوشهر انتخاب شدند.
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