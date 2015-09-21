اعطای ۴کرسی و گرنت پژوهشی به دانشمندان ایرانی داخلی و خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کارگروه کرسی پژوهشی با اعطای کرسی پژوهشی بین المللی با عنوان «نانوشبکه های مخابراتی» به دکتر معصومه نصیری کناری از دانشگاه شریف با همکاری دکتر فرامرز فکری از دانشگاه جورجیا تک (Georgia Tech) و کرسی پژوهشی گروهی با عنوان «میکرو و نانومکانیک» به دکتر ضیایی راد از دانشگاه صنعتی اصفهان موافقت کردند.

این کارگروه همچنین با اعطای گرنت پژوهشی با عنوان «طراحی سیستم ذخیره انرژی حرارتی-خورشیدی با استفاده از نانوکامپوزیت های هیدرید فلزی» به دکتر روزبه پرویز از دانشگاه واترلو کانادا (Waterloo) که با همکاری دانشگاه شریف انجام می گیرد، موافقت کرد.

در این جلسه، گرنت پژوهشی گروهی دیگری با عنوان «آنالیز فوریه و کاربرد ها» به دکتر رسول نصر اصفهانی از دانشگاه اصفهان اعطا شد.

در این جلسه درخواست های جوایز مرحوم علامه طباطبایی و شهید آوینی بررسی و برخی از آنها مصوب شدند.