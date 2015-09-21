تشریح عملکرد مراکز درمانی هلال احمر در مکه و مدینه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی مرعشی با اشاره به انجام ویزیت های عمومی و تخصصی در درمانگاه ها و بیمارستان های هلال احمر در مکه و مدینه، گفت: در مدت زمان یک ماه حدود ۱۰۰ هزار ویزیت در مطب های مجموعه هلال احمر توسط پزشکان داوطلب این جمعیت صورت گرفته است.

وی، تعداد زائران بستری شده در این مدت را ۵۶۰ نفر عنوان کرد و افزود: زائران ایرانی در بخشهای داخلی، سی سی یو و اورژانس بیمارستان های مکه و مدینه به منظور ادامه درمان بستری شدند.

مرعشی با اشاره به وجود آزمایشگاه‌های مجهز در بیمارستان‌های هلال احمر، تصریح کرد: طی یک‌ماه گذشته یک هزار نفر برای انجام آزمایش های مختلف به بیمارستان های هلال احمر در مکه و مدینه مراجعه کردند که از این تعداد ۷۰۰ مورد مربوط به بیمارستان هلال احمر واقع در مکه مکرمه است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر به سایر خدمات صورت گرفته در حوزه پاراکلینیک بیمارستان‌های هلال احمر در مکه و مدینه اشاره کرد و یادآور شد: طی یک ماه گذشته ۲۵۰ مورد رادیولوژی، ۱۵۰ مورد اکو و سونوگرافی انجام شده است.

به گفته وی، ۶۰ درصد رادیولوژی ها مربوط به مدینه و ۶۵ درصد اکو وسونوگرافی های انجام شده در بیمارستان های هلال احمر مربوط به مدینه است.

مرعشی با اشاره به ارائه خدمات سرپایی ارائه شده به زائران خانه خدا در مدت یک ماه گذشته، گفت: در این مدت حدود ۶۵۰ مورد نوار قلب، ۲۵ مورد گچگیری، ۲۵۰۰ مورد تزریقات و پانسمان و ۳۰ مورد اعمال جراحی کوچک صورت گرفته که سهم بیمارستان مکه در این میان حدود ۸۰ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: سه هزار و ۵۰۰ مورد نسخ دارویی به داروخانه‌های هر دو بیمارستان هلال احمر در مکه و مدینه ارائه شد، انتقال ۱۱۵ تن از زائران بیمار به بیمارستان‌های سعودی نیز صورت گرفته است؛ البته سه نفر از زائران بیمار نیز به ایران منتقل شدند.