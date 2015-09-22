  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱ مهر ۱۳۹۴، ۱:۲۹

ژنرال «جان آلن» از جنگ با داعش کنار کشید

ژنرال «جان آلن» از جنگ با داعش کنار کشید

نماینده ویژه آمریکا در امور مبارزه با گروه تروریستی داعش از سمت خود کناره گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژنرال «جان الن» نماینده ویژه آمریکا برای مقابله با داعش از سمت خود استعفا داد. ژنرال بازنشسته آمریکایی و فرمانده سابق نیروهای ائتلاف ناتو و آمریکا در افغانستان، بار دیگر برای خدمت در ارتش آمریکا دعوت به کار شده بود.

به گفته مقامات آمریکایی علت استعفای ژنرال سابق آمریکایی به خاطر مسائل کاری نبوده است بلکه بیشتر به خاطر مشکلات شخصی ترجیح داده از کار استعفا دهد.

بر این اساس شدت گرفتن فعالیت تروریست های داعش در سوریه و عراق باعث شده آمریکا از ژنرال های بازنشسته خود که تجربه حضور در عراق و افغانستان را دارند برای کار دعوت کند.

گفته می شود وظیفه ژنرال آلن در نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا هماهنگی و هدایت حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق و سوریه بوده است.

از سوی دیگر مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا آلن همقطارانش را از این تصمیم خود مطلع کرده است گفت وی همچنان وظایف خود را به عهده دارد.

کد مطلب 2922426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها