ژنرال «جان آلن» از جنگ با داعش کنار کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژنرال «جان الن» نماینده ویژه آمریکا برای مقابله با داعش از سمت خود استعفا داد. ژنرال بازنشسته آمریکایی و فرمانده سابق نیروهای ائتلاف ناتو و آمریکا در افغانستان، بار دیگر برای خدمت در ارتش آمریکا دعوت به کار شده بود.

به گفته مقامات آمریکایی علت استعفای ژنرال سابق آمریکایی به خاطر مسائل کاری نبوده است بلکه بیشتر به خاطر مشکلات شخصی ترجیح داده از کار استعفا دهد.

بر این اساس شدت گرفتن فعالیت تروریست های داعش در سوریه و عراق باعث شده آمریکا از ژنرال های بازنشسته خود که تجربه حضور در عراق و افغانستان را دارند برای کار دعوت کند.

گفته می شود وظیفه ژنرال آلن در نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا هماهنگی و هدایت حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق و سوریه بوده است.

از سوی دیگر مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا آلن همقطارانش را از این تصمیم خود مطلع کرده است گفت وی همچنان وظایف خود را به عهده دارد.