پایداری جمهوری اسلامی دربرابر ابرقدرت ها،ثمره و برکت خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قدیر محمدیان، پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار فرماندهان دوران دفاع مقدس، بسیجیان، اعضای شورای تأمین و شماری از مسؤولان شهرستان اسفراین که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدا اظهار کرد: دفاع مقدس نمایشگاه عظیمی بوده و خون‌‌های پاک و مقدسی را به یاد ما می‌آورد که پای درخت تنومند انقلاب اسلامی ریخته شد تا این شجره طیبه بیش از پیش بارور شود.

وی اضافه کرد: شهادت میراث عظیمی بوده و امروز امروز به برکت خون شهدا پایداری جمهوری اسلامی ایران در مقابل ابرقدرت های جهان متجلی شده است.

حجت الاسلام محمدیان افزود: اکنون جمهوری اسلامی ایران میراث دار و وامدار خون با برکت شهدایی است که در طول ۳۷ سال گذشته نهال نوپای انقلاب اسلامی را آبیاری کردند تا درخت تنومند انقلاب اسلامی ایران به ثمر بنشیند.

فرماندار شهرستان اسفراین نیز در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و با تبریک این هفته گفت: در ۳۱ شهريور ۱۳۵۹ رژيم بعثی عراق با تصميم و طرح قبلی و با هدف بر انداختن نظام نوپای جمهوری اسلامی جنگی تمام عيار را عليه ايران اسلامی آغاز کرد اما با پایداری و ایستادگی مردم شکست سختی را متحمل شد.

مهدی عابدی اضافه کرد: هفته دفاع مقدس بیانگر خاطره های بیاد ماندنی از حماسه سازی و دلاورمردی های مردم و رزمندگان اسلام در حفظ دستاوردها و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی ایران است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات و مسائل کشور اشاره کرد و افزود: حل بسیاری از این معضلات با برقراری و تعامل سازنده و برابر با جهان امکان پذیر است.

عابدی اظهار داشت: ارتباط با دنیا می تواند بسیاری از نواقص و کمبودهای اقتصادی کشور را در مدت زمان کوتاهی مرتفع کند ولی باید مواظب بود این ارتباط لطمه ای به استقلال و عزت نظام وارد نسازد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اسفراین نیز در ابتدای این مراسم گفت: زبان ها، بیان ها و قلم ها همه در توصیف شایسته دوران هشت ساله دفاع مقدس قاصرند اما باید این فرهنگ ناب ایثار و شهادت به آیندگان منتقل شود.

سرهنگ پاسدار حمید معین با بیان اینکه جوانان ایران اسلامی دانشجوی کلاس درس عاشورا، محرم و رمضان هستند، افزود: ولایت مداری و بصیرت به عنوان برخی از نتایج دفاع مقدس، نظام اسلامی انقلاب را در برابر دشمنان بیمه کرده است.