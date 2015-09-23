یادمان شهدای چهارمحال و بختیاری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادمان شهدای چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر چهارشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری، شهردار شهرکرد، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری به مناسبت هفته دفاع مقدس رونمایی شد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در این مراسم گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید همیشه در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام یادآور شد: شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند و باید تلاش شود که جایگاه شهید در جامعه همیشه حفظ شود.

وی با اشاره به هفته دفاع مقدس، عنوان کرد: هفته دفاع مقدس زمان مناسبی برای بیان ایثارگری ها و فداکاری ها و حماسه سازی های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس برای قشر جوان جامعه است.

وی یادآور شد: هفته دفاع مقدس همچنین زمان مناسبی برای معرفی دستاوردهای نظام اسلامی در حوزه دفاعی وتجهیزات نظامی است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: وحدت و اتحاد مردم در جنگ تمام توطئه های قدرت های بزرگ جهان در برابر ایران را ناکام گذاشت و آنها را وادار به عقب نشینی کرد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام افزود: دستاوردهای امروز کشور در تمام حوزه های نظامی، دفاعی، علمی و... مرهون خون شهدا است.

یادمان شهدای چهارمحال و بختیاری در محل موزه دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری احداث شده است

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم عنوان کرد: یادمان شهدای چهارمحال و بختیاری در محل موزه دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری احداث شده است.

عباس عباسی بیان کرد: موزه دفاع مقدس این استان یکی از مهمترین مراکز معرفی آثار شهدا در چهارمحال و بختیاری است.

وی عنوان کرد: باغ موزه دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری به زودی به بهره برداری می رسد و در این باغ موزه می توان بسیاری از یادمان های شهدا و همچنین آثار و سندهای جمع آوری شده شهدا را در معرض دید علاقمندان گذاشت.

مدیر ل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اعتبارات این پروژه تصویب شده است و با اختصاص اعتبارات روند ساخت آن پروژه دوباره فعال می شود.

چهارمحال و بختیاری دو هزار و ۴۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.