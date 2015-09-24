مرکز نگهداری معتادان پرخطر در سمنان ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری سمنان، سیدعباس دانایی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان سمنان در سالن اجتماعات فرمانداری سمنان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهیدان راه مبارزه با مواد مخدر گفت: مبارزه با مواد مخدر نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت و آگاه‌سازی، اطلاع‌رسانی صحیح و مشارکت عمومی مردم و مسئولان دارد.

وی پیشگیری، مقابله و درمان را در این امر ضروری دانست و تصریح کرد: گروهی از معتادان که به واسطه فقر فرهنگی و اقتصادی دچار این بلای خانمان‌سوز شده‌اند هم برای خود و خانواده و هم برای جامعه مشکلاتی ایجاد می‌کنند و منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی در این بخش می‌شوند.

فرماندار سمنان با اشاره به اینکه خانواده‌ها باید آگاهی لازم را در مقابله با اعتیاد و عواقب آن داشته باشند، گفت: در شهرستان سمنان هر دستگاهی که در بخش پیشگیری و اطلاع‌رسانی و مقابله طرحی را در راستای مبارزه با مواد مخدر ارائه کند، شورای تأمین اعتبار مالی آن را فراهم خواهد کرد.

دانایی آسیب‌های اعتیاد را مستمر و طولانی‌مدت عنوان کرد و گفت: تعداد کم معتادان نشان از شناخت و آگاهی خانواده‌ها و فرهنگ بالای مردم سمنان دارد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان سمنان هدف دشمن را اعتیاد جوانان به روان‌گردان‌ها و مواد مخدر صنعتی دانست و تصریح کرد: استان سمنان نیاز به مرکز برای نگهداری معتادان پرخطر دارد.

دانایی خاطر نشان کرد: فراهم آوردن زمینه بازگشت معتادان به جامعه نیاز به بسترسازی لازم از سوی مسئولان ذی‌ربط و خانواده‌ها دارد.

وی ادامه داد: نجات یک فرد، نجات جامعه است و با توجه به پیش‌بینی افق افزایش جمعیتی شهرستان، پیشگیری در این بخش ضروری است.

دانایی در خاتمه بر اجرای کامل قوانین موجود در بحث پیشگیری و جمع‌آوری، ترک و نگهداری معتادان توسط دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی تأکید کرد.