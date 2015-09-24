راه زیادی تا حل بحران مهاجرت باقی مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان یک روز پس از نشست سران اتحادیه اروپا برای فرونشاندن سیل پناهجویانی که به قاره سبز سرازیر شده اند، اعلام کرد: ما نخستین گام را برداشتیم، اما هنوز از راهی که باید برویم خیلی فاصله داریم.

وی با اظهار خوشبینی درباره توافق بر سر توزیع ۱۲۰ هزار پناهجو در کشورهای اتحادیه اروپا گفت: من کاملا متقاعد شده ام که اروپا نه تنها به تقسیم بندی دقیق نیاز دارد، بلکه نیازمند روشی پایدار و درازمدت درخصوص توزیع آوارگان بین کشورهای عضو است.

از سوی دیگر اختلاف نظر بین سران کشورهای اروپایی در زمینه نحوه سهمیه بندی پناهجویان همچنان به قوت خود باقی است. کشورهای فقیرتر اروپای شرقی از جمله مجارستان و اسلواکی که روی خوشی به پناهجویان نشان نمی دهند با سهمیه بندی بدون سقف برای توزیع آنها کاملا مخالف هستند. در میان کشورهای ثروتمندتر اروپا نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. به عنوان مثال، بلژیک احتمال اتخاذ تدابیر نظامی را به منظور تثبیت شرایط در کشورهای جنوب دریای مدیترانه منتفی نمی داند، دولت انگلیس هم خواستار آن است که آوارگانی که انگیزه های واقعی و معتبر برای تقاضای پناهندگی سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا ندارند، به کشورهای متبوعشان بازگردانده شوند.

«دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا نیز در نشست دیروز از افتتاح مراکز ویژه ای برای پذیرش و ثبت نام آوارگان در ایتالیا و یونان تا پایان ماه میلادی نوامبر سخن گفت.

مرکل نیز در تایید این مطلب اظهار امیدواری کرد که راه انداری این مراکز به جداسازی مهاجرین اقتصادی از آوارگان کمک کند.

مرکل همچنین اعلام کرد که هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مذاکراتی در این خصوص برگزار خواهد شد. به گفته وی موضوع مذاکرات روزهای آینده اقداماتی است که باید در مقیاس جهانی برای حل این معضل انجام بگیرد.