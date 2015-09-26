هشدار سازمان ملل در مورد ادامه سیل مهاجرت به قاره اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجارستان که یکی از مسیرهای موج مهاجرتی بوده که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون در اروپا سابقه نداشته است، پس از مسدود کردن نوار مرزی خود با صربستان به وسیله حصارهای فلزی چندین متری برای مواجهه با موج دیگری که از کرواسی به این کشور میآیند تقاضای کمک کرده است.
«امین عواد» مسئول منطقهای امور پناهندگان سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت هشدارهای قبلی این نهاد در مورد ابعاد و شمار مهاجرات را جدی نگرفتند.
او افزود: «به نظر من موج مهاجرت رو به کاهش یا در حال توقف نیست. به نظر ما آنچه تا امروز دیدهایم فقط گوشهای از یک موج مهاجرت بزرگتر است».
دومینیک بارتچ از مسئولان فعالیتهای بشردوستانه سازمان ملل متحد در عراق نیز گفت پیش بینی میشود که در پایان سال جاری میلادی حدود ۱۰ میلیون نفر از مردم این کشور به نوعی کمک بشردوستانه محتاج خواهند بود.
طبق ارزیابیهای این نهاد هم اکنون حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در داخل عراق مجبور به کوچ شده و بیخانمان شدهاند.
او افزود سازمان ملل متحد خود را برای اسکان مجدد نیم میلیون نفر آماده میکند که در صورت حمله ارتش عراق برای بازپس گیری شهر موصل از گروه خلافت اسلامی اتفاق خواهد افتاد.
رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در مورد حداقل یک میلیارد دلار برای کمک به پناهجویان سوری که اکنون در کشورهای همسایه زندگی میکنند و همکاری بیشتر در مواجهه با موج پناهجویانی که به اروپا میآیند توافق کردهاند.
بخش اعظم پناهجویانی که با شناورهای خطرناک و نامناسب از دریای مدیترانه عبور کرده و خود را به اروپا میرسانند اهالی سوریه و عراق هستند. شمار کمتری از آنها اهل افغانستان، پاکستان و کشورهای آفریقایی از جمله سودان، اریتره و سومالی هستند.
مقامات وزارت کشور آلمان میگویند حدود یک سوم از پناهجویانی که به این کشور آمده و ادعا میکنند اهل سوریه هستند احتمالا اهل کشورهای دیگرند.
خبرگزاری رویترز میافزاید بخش اعظم این مهاجران پس از چند سال سکونت در اردوگاههای پناهندگان در ترکیه، اردن و یا لبنان به سمت اروپا سرازیر شدهاند.
نحوه برخورد و پذیرش این پناهجویان بین دولتهای اروپایی اختلافات شدیدی ایجاد کرده است. کشورهایی مثل آلمان با سیاست درهای باز تعداد زیادی از پناهجویان را پذیرفتهاند ولی کشورهای شرقی اتحادیه اروپا تاکنون طرح مربوط به سهمیه بندی و تقسیم مهاجران بین کشورهای عضو اتحادیه را نپذیرفتهاند.
«ویکتور اوربان» نخست وزیر دست راستی مجارستان در ژنو گفت پس از مسدود کردن مرزهای این کشور با صربستان اکنون مهاجرانی که از مسیر یونان و بالکان میآیند از طریق خاک کرواسی وارد مجارستان میشوند و این بخش از مرزهای مجارستان نیز باید مسدود شود.
در حال حاضر تعداد زیادی از پناهجویانی که خود را به مرزهای کرواسی و مجارستان میرسانند هر روزه به مرز با اتریش منتقل میشوند.
اما همه پناهجویان از طریق دریای مدیترانه و کشورهای اروپای شرقی وارد اتحادیه اروپا نمیشوند. در روزهای اخیر هر روزه حدود ۵۰۰ پناهجو پس از یک راهپیمایی طولانی به سمت شمال اروپا از مرز زمینی تورنیو در حاشیه قطب شمال وارد فنلاند میشوند.
رسانههای فنلاند گزارش دادند که غروب روز پنجشنبه گروهی از تظاهرکنندگان در شهر لاهتی در جنوب این کشور به سمت اتوبوسهای حامل پناهجویان سنگ پرتاب کردند. چند ده نفر تظاهر کننده که عباهای سفید رنگی شبیه به «کو کلاکس کلانها» به تن داشتند با در دست داشتن پرچمهای فنلاند به پناهجویانی که در اتوبوس بودند فحش و ناسزا میدادند.
کوکلاس کلان نام سازمانهای همبستهای در کشور ایالات متحده آمریکا در گذشته و امروز است که پشتیبان برتری نژاد سفید، یهودستیزی، نژادگرایی، ضدیت با آئین کاتولیک، بومیگرایی و نفرت نژادی میباشند. آنها برای رسیدن به اهداف خود به اعمال غیر اخلاقیای متوسل میشوند. برای نمونه پریشان ساختن شکل خود و ترساندن سیاهان آمریکا استفاده از ابزار ترور، خشونت و ایجاد وحشت از جمله حربههای آنان جهت پیشبرد عقایدشان است.
دولت فنلاند در بیانیهای گفت: «دولت تظاهرات نژادپرستانه روز پنجشنبه علیه پناهجویان را به شدت محکوم میکند. خشونت و یا تهدید به خشونت همواره و در هر شکلی باید محکوم شود».
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