جشنواره فیلم رم میزبان «راه رفتن» رابرت زمکیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپوتر، رابرت زمکیس کارگردان برنده جایزه اسکار جدیدترین فیلمش «The Walk» یا «راه رفتن» را به صورت سه بعدی در دهمین جشنواره فیلم رم به نمایش درمی‌آورد.

این در حالی است که امسال جشنواره فیلم رم با فیلم «حقیقت» با بازی رابرت ردفورد و دن رادر به عنوان فیلم افتتاحیه کلید می‌خورد.

در فیلم «راه رفتن» جوزف گوردون لویت در نقش فیلیپ پتی بازی کرده است. او بندنورد فرانسوی است که در سال ۱۹۷۴ فاصله بین دو برج جهانی را روی یک طناب معلق در هوا، راه رفت. سر بن کینگزلی و شارلوت له بون دیگر بازیگران این فیم هستند.

زمکیس کارگردان سه گانه «بازگشت به آینده»، «فارست گامپ» و «چه کسی راجر ربیت را ساخت» در این باره گفت: عاشق فکر این آدم شدم. یک هنرمند نمایشی؛ کسی که بزرگترین کار را انجام داد. این کار غیرقانونی است زیرا خطرناک است، اما به کسی آسیب نمی‌زند. مثل این است که یکی از زمانی دیگر بیاید. نمی‌توانی چنین چیزی را واقعا دیگر ببینی. شبیه یک افسانه پریان است.

آنتونیو موندا مدیر هنری جشنواره فیلم رم نیز این فیلم را کاری فوق‌العاده از یک کارگردان بزرگ خواند که می‌تواند کارگردانی مولف باشد.

امسال برای بزرگداشت دهمین سال برگزاری این جشنواره، کارهای متفاوتی در این جشن سینمایی ایتالیایی عرضه می‌شود که نمایش مجموعه آثار پابلو لارین کارگردان شیلیایی از جمله آنهاست. سه گانه او درباره دیکتاتوری پینوشه، «ونی مونرو» در سال ۲۰۰۸، «کالبدشکافی» در سال ۲۰۱۰ و «نه» در سال ۲۰۱۲ که نامزد دریافت اسکار شده بود، در این مجموعه به نمایش درمی‌آیند.

جدیدترین کار وی با عنوان «باشگاه» که جایزه خرس نقره‌ای برلین امسال را دریافت کرد، نماینده شیلی برای اسکار خارجی زبان خواهد بود.

جشنواره فیلم رم که از ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) کلید می خورد تا ۲۴ اکتبر به کار خود ادامه می‌دهد.