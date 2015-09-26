به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «اقتصاد پژوهش در علوم تربیتی» در پی پاسخ‌گویی به این سؤالات و سؤالاتی از این دست است که در عرصه جهانی، وضعیت شغلی دانش‌آموختگان رشتۀ علوم تربیتی چگونه است؟ آیا آن‌ها هم فقط به هیئت‌علمی شدن می‌اندیشند؟ به‌جز هیئت‌ علمی شدن چه فرصت‌های شغلی در انتظار دانشجویان علوم تربیتی است؟ چرا اولین انتخاب دانشجویان ارشد و دکتری این رشته، جذب در هیئت‌ علمی است؟ آیا چرخ زندگی را با پژوهش می‌توان چرخاند؟ و سوال‌های دیگری از این دست.

سخنران این نشست علمی، دکتر ابراهیم طلایی، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر پست دکتری دانشگاه بمبرگ آلمان است.

نشست علمی «اقتصاد پژوهش در علوم تربیتی» دوشنبه ۶ مهرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن دکتر شکویی واقع در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

گفتنی است این نشست علمی یکی از برنامه‌های انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس در هشتمین دورۀ جشنواره حرکت است.

جشنواره ملي حركت ويژۀ انجمن‌هاي علمي دانشجويي و با تأکید بر ارتباط ميان انجمن‌هاي علمي دانشجويي و جامعه و صنعت هر ‌سال در اوایل سال تحصیلی برگزار می‌شود و هشتمین دورۀ آن در تاریخ ۱۸ تا ۲۰ مهرماه در دانشگاه فردوسی برپا می‌گردد.

جهت آشنایی بیشتر با جشنواره حرکت و برنامه‌های آن به تارنمای http://www.harekatfest.ir مراجعه کنید.

یادآور می‌شود شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی و انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس برگزارکنندگان این نشست علمی هستند.