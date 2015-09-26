به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا توکلی تهیه کننده سریال «دور دست‌ها»» درباره آخرین وضعیت مراحل تولید این مجموعه گفت: به تازگی کار تصویربرداری در لوکیشن منزل عماد (برق نورد) در مهر شهر کرج به پایان رسیده است.

وی افزود: تاکنون ضبط ۱۶ درصد از این مجموعه به اتمام رسیده و به علت سنگینی کار در ۱۰ روز گذشته، امروز به گروه استراحت دادیم و از فردا پروژه در جاده حسن آباد قم و در لوکیشن دفتر حبیب بخشی که یک دفتر و گاراژ ترانزیت بین المللی است، آغاز خواهد شد. قرار است فردا سیامک اطلسی و شهروز ابراهیمی برای اولین باز جلوی دوربین فریدون شیردل بروند. هومن برق نورد هم یکی دیگر از بازیگران اصلی سریال «دور دست‌ها»» است که فردا در لوکیشن دفتر ترانزیت مقابل دوربین می رود.

این تهیه کننده درباره لوکیشن های این سریال هم تاکید کرد: در واقع این مجموعه جزو سریال های پر لوکیشن هست بطوری که «دور دست‌ها» حداقل ۱۲ لوکیشن دارد و تا الان فقط انبار، حوضچه پرورش ماهی، منزل عماد و پژوهشکده استاندارد ایران تصویربرداری شده است و لوکیشن دفتر ترانزیت هم فردا به آن اضافه می شود.

توکلی با بیان اینکه هنوز تعداد زیادی از بازیگران این سریال از جمله شمسی فضل اللهی، فرشته سرابندی، فرهنگ سجادی و... جلوی دوربین نرفته اند، اظهار کرد: حدود یک ماه و نیم دیگر کار فیلمبرداری در تهران و کرج به اتمام می رسد و گروه برای ضبط ادامه سریال به لوکیشن اصلی مجموعه «دور دست‌ها» یعنی کارخانه روغن به شمال کشور و شهرستان جویبار خواهند رفت.

تهیه‌کننده سریال «دور دست‌ها» یادآور شد: علیرضا کمال پور همزمان کار تدوین سریال را انجام می دهد و با ضبط سکانس های کارخانه روغن در جویبار، تدوین نهایی «دور دست‌ها» انجام خواهد شد.

او در پایان با اشاره به این که هنوز درباره تیتراژ ابتدایی یا پایانی سریال با خواننده ای مذاکره نکردیم، افزود: پیروز ارجمند آهنگساز این مجموعه نیز در حال ساخت قطعات موسیقی سریال «دور دست‌ها» است.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: یگانه، در تمنای بازشناسی هویت تحریف شده پدر و در سودای احقاق حقوق از دست رفته، سر از کارخانه روغن رسول مشفق در می آورد و پدر را در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کارخانه غرق در بدهی و متزلزل تر از همیشه می یابد غافل از آنکه بازیابی پدر، پای گذشته و رازهای مسکوت مانده اش را به زندگی تک تک شخصیت ها باز می کند.

دانیال حکیمی، هومن برق نورد، فاطمه گودرزی، ونوس حسن کانلی، بهرام ابراهیمی، مریم خدارحمی، کوروش سلیمانی، شهروز ابراهیمی، شمسی فضل الهی، معصومه کریمی، پویا مهدوی زاده، فرشته سرابندی، آرزو قائد امینی، رحمان باقریان، معصومه آقاجانی، سیامک اطلسی، آیلار نوشهری، محمد عمرانی، صفا آقاجانی، حسین محب اهری، جواد زیتونی، مهوش وقاری، محمدرضا غیاث آبادی، مختار سائقی و محمدرضا قربانی از بازیگران سریال «دور دست‌ها» هستند.

عوامل پروژه تلوزیونی «دوردست ها» هم عبارتند از کارگردان: جواد ارشاد، تهیه کننده: فریبا بانک توکلی، نویسنده: سمانه نامدار، بازیگردان: امیر دژاکام، مدیر برنامه ریزی: روح اله ظریف، منشی صحنه: عسل خانی، طراح صحنه: حسن علیزاده، طراح لباس: مهدیه شریف، دستیار کارگردان: میثم نجفی، طراح گریم: فرانک گلنوش، مدیرتصویربرداری: فریدون شیردل، مدیرصدابرداری: داوودرضا قلی پور.