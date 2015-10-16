فریبا توکلی تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «دوردست‌ها» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این سریال تلویزیونی برای پخش از شبکه یک آماده می شود، گفت: گروه سازنده سریال «دوردست ها» شبانه روز در حال تصویربرداری سکانس های مختلف این مجموعه هستند و در حال حاضر در لوکیشن منزل رباب (فاطمه گودرزی) پایین تر از خیابان انقلاب مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: تاکنون سکانس مربوط به گفتگوی بین رباب با دخترش (ونوس حسن کانلی) و مخالفت او با خواستگاری همکار دخترش (پویا مهدوی زاده) ضبط شده است که این مخالفت به دلیل اختلافات فرهنگی بوده است.

تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «دوردست ها» با اشاره به جزییات دیگری از این پروژه اظهار کرد: مجموعه عوامل و بازیگران «دوردست‌ها» تا ۱۵ روز آینده در لوکیشن منزل رباب مستقر خواهند بود و در این مدت فاطمه گودرزی، هومن برق نورد، ونوس حسن کانلی، پویا مهدوی زاده و رحمان باقریان مقابل دوربین می‌روند. از هشتم یا نهم آبان هم برای ادامه تصویربرداری گروه به مهرشهر کرج، لوکیشن منزل رسول با بازی دانیال حکیمی می‌رویم و به مدت ۱۰ روز هم در این لوکیشن می‌مانیم.

توکلی با بیان اینکه ۲۷ درصد از تصویربرداری این مجموعه به اتمام رسیده است، اظهار کرد: علیرضا کمال‌پور همزمان کار تدوین سریال را انجام می دهد و امیدوارم آذرماه بتوانیم برای پایان مراحل تصویربرداری به شهرستان جویبار و لوکیشن کارخانه روغن‌سازی برویم.

وی در پایان از اضافه شدن محمدرضا رهبری به عنوان بازیگر جدید مجموعه «دوردست‌ها» خبر داد و گفت: او قرار است در این سریال نقش سعید فرزند جلیل (محمد عمرانی) را بازی کند اما هنوز مقابل دوربین نرفته است.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: یگانه به دنبال بازشناسی هویت تحریف شده پدر و در سودای احقاق حقوق از دست رفته، سر از کارخانه روغن‌سازی رسول مشفق درمی آورد و پدر را در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کارخانه غرق در بدهی و متزلزل تر از همیشه می یابد غافل از آنکه بازیابی پدر، پای گذشته و رازهای مسکوت مانده‌اش را به زندگی تک تک شخصیت‌ها باز می‌کند.

دانیال حکیمی، هومن برق نورد، فاطمه گودرزی، ونوس حسن کانلی، بهرام ابراهیمی، مریم خدارحمی، کوروش سلیمانی، شهروز ابراهیمی، شمسی فضل اللهی، معصومه کریمی، پویا مهدوی زاده، فرشته سرابندی، آرزو قائد امینی، رحمان باقریان، معصومه آقاجانی، سیامک اطلسی، آیلار نوشهری، محمد عمرانی، صفا آقاجانی، حسین محب اهری، جواد زیتونی، مهوش وقاری، محمدرضا غیاث آبادی، مختار سائقی، محمدرضا قربانی و محمدرضا رهبری از بازیگران سریال «دوردست‌ها» هستند.

عوامل پروژه تلوزیونی «دوردست‌ها» عبارتند از: کارگردان: جواد ارشاد، تهیه کننده: فریبا بانک توکلی، نویسنده: سمانه نامدار، بازیگردان: امیر دژاکام، مدیر برنامه ریزی: روح الله ظریف، منشی صحنه: عسل خانی، طراح صحنه: حسن علیزاده، طراح لباس: مهدیه شریف، دستیار کارگردان: میثم نجفی، طراح گریم: فرانک گلنوش، مدیر تصویربرداری: فریدون شیردل، مدیر صدابرداری: داوودرضا قلی پور و عکس: وحید پیماندار.

مجموعه تلویزیونی «دوردست‌ها» به کارگردانی جواد ارشاد و تهیه کنندگی فریبا توکلی محصول مشترک شبکه یک سیما و سازمان ملی استاندارد است که در ۲۶ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای تولید می‌شود.