آخرین وضعیت مجروحان حادثه منا/ حال ۱۵ نفر مساعد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی اصغر احمدی در جلسه ستاد تسریع انتقال مجروحان و کشته شدگان حادثه منا ضمن عرض تسلیت مجدد خدمت خانواده بازماندگان و تمامی هموطنان اظهارداشت: حادثه ای که در روز عید قربان رخ داد بسیار دردناک و به نوعی غیرمنتظره و غیر قابل قبول است و دولت با تشکیل ستاد ویژه متشکل معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت راه و هلال احمر که ریاست آن با وزیر کشور است، به این حادثه رسیدگی می کند.

وی با بیان اینکه تعداد مصدومان و کشته شدگان تا این لحظه ۱۳۶ کشته و ۳۵۴ مفقود اعلام شده است، افزود: ۹۹ مصدوم حادثه منا در بیمارستان ها بستری هستند که حال ۱۵ تن از آنان مساعد نیست اما مابقی مصدومان در حال بهبود هستند.

احمدی با بیان اینکه جستجو برای یافتن ۳۵۴ مفقود حادثه منا آغاز شده است، تصریح کرد: ۱۰ تیم جستجو وظیفه پیدا کردن مفقودان حادثه منا را بر عهده دارند؛ ممکن است این مفقودان در مراکز درمانی مختلف در مکه، نجف و طائف و یا چادر حجاج سایر کشور ها بستری شده باشند.

وی ادامه داد: بعد از اذان ظهر، صحرای منا از جمعیت تخلیه خواهد شد و در این صورت امکان شناسایی افراد با قدرت بیشتری صورت می گیرد.

به گفته دبیرکل جمعیت هلال احمر، از امروز اجازه حضور نیروهای ایرانی برای یافتن زائران در مراکز درمانی را دارند و همچنین تعدادی جنازه در سردخانه های مکه قرار دارند که هنوز شناسایی نشده اند.

وی ضمن تشریح مسئولیت دستگاه‌های مختلف ستاد تسریع انتقال مجروحان و کشته شدگان حادثه منا، عنوان کرد: مسئولیت برنامه های داخل فرودگاه، استقبال رسمی، محل توقف هواپیما حامل اجساد و مجروحان، استقرار آمبولانس ها و هماهنگی برای ورود خبرنگاران بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.

احمدی ادامه داد: مسئولیت حمل و نقل مصدومان از داخل فرودگاه ها، هماهنگی با نیروی انتظامی و پلیس راهور، دریافت جواز دفن در تهران و استان ها و تدفین در آرامستان ها بر عهده وزارت کشور خواهد بود؛ علاوه بر آن با وزارت امور خارجه نیز هماهنگی های لازم به منظور رایزنی در تسریع انتقال اجساد به تهران نیز صورت خواهد گرفت.

وی وظیفه اصلی رسیدگی به امور مصدومان و مجروحان حادثه را برعهده وزارت بهداشت عنوان کرد و افزود: در صورت انتقال تمامی مصدومان به تهران انتقال بیماران به بیمارستان از فرودگاه و بستری آن ها در بیمارستان بر عهده وزارت بهداشت است، اما در صورتی که پرواز مستقیم به استان ها داشته باشیم، مصدومان در بیمارستان های استان پذیرش می شوند.

در این جلسه مقرر شد به منظور هماهنگی بیشتر و اطلاع رسانی صحیح یک سخنگوی واحد از سوی ستاد انتخاب شود که بر این اساس علی اصغر احمدی دبیرکل جمعیت هلال احمر به عنوان سخنگو معرفی شد.