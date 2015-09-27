نیکوخصال در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تجمع کنندگان مقابل وزارت ورزش از کارمندان این مجموعه نبودند، گفت: آنها جمعی از کارگران شرکت پیمانکاری طرف قرارداد مجموعه ورزشی آزادی هستند

که در فضای سبز این مجموعه مشغول به کار بوده و حالا و بنا به صلاحدید شرکت خدماتی از کار کنار گذاشته شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه فضای سبز و تاسیسات مجموعه ورزشی آزادی در اختیار پیمانکار است، یادآور شد: از 5 روز پیش پیمانکار قبلی جای خود را به پیمانکار جدیدی داد، پیمانکار جدید هم بر اساس ارزیابی فنی که نسبت به نیروهای شاغل در مجموعه تحت مدیریت خود داشت، اقدام به تعدیل آنها کرده است. مبنای کار پیمانکار جدید اینگونه است که نیروهایی با کارآیی پایین را از کار خارج کرده و اینگونه مجموعه کارگران شاغل را سبک کند.

مدیر مجموعه ورزشی آزادی با تاکید بر اینکه طبق قانون انجام این کار یعنی تعدیل نیروهای شاغل تحت نظر پیمانکاران بلامانع است، تصریح کرد: کارگرانی هم که امروز مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند جزو افرادی بودند که بنا به صلاحدید پیمانکار جدید مجموعه ورزشی آزادی و به دلیل کارایی پایین‌تر نسبت به دیگر کارگران از سیستم خارج شده‌اند.

نیکوخصال تاکید کرد: افراد معترضی که مقابل وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند هیچ ارتباط حقوقی با وزارت ورزش و جوانان، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مجموعه ورزشی آزادی ندارند. شرکت خدماتی که در مزایده برنده شده و پیمانکار جدید مجموعه ورزشی آزادی به حساب می‎آید، تشخیص می‎دهد که در بخش تحت نظر آنها چه تعداد نیرو و با چه کیفیتی مشغول به کار باشند.