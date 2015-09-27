پنجمین محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه »برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، پنجمین برنامه اتفاق ترانه با حضور شاعران و جمعی از اهالی شعر و موسیقی عصر دیروز شنبه ۴ مهر در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این برنامه جمعی از شاعران جوان حوزه انقلاب و دفاع مقدس به دعوت سعید بیابانکی شاعر و مجری این برنامه، به خوانش آثار جدید خود پرداختند.

در ادامه عبدالحمید ضیایی‌ شاعر و استاد فلسفه، بحث خود را پیرامون شعر و فلسفه دنبال کرد. این در حالی بود که بخش دیگر این محفل شعر و موسیقی به معرفی کتاب اختصاص داشت و در این بخش جواد محقق، شاعر و روزنامه‌نگار، چند کتاب را به مخاطبان معرفی کرد.

کتاب «انسان موجود ناشناخته و راه و رسم زندگی» نوشته الکسیس کارل دو عنوان کتاب‌هایی بودند که از سوی این روزنامه‌نگار برای خواندن به مخاطبان توصیه شد. محقق همچنین در ادامه به کتاب حسین علی نوشته محمد حسین مهدوری (م موید) اشاره کرد.

پس از بخش معرفی کتاب، مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی گوهر افشان از تولیدات جدید مرکز موسیقی حوزه هنری برگزار شد. این اثر اولین آلبوم گروه موسیقی میراث است که با شعرهایی از مولانا ساخته شده است.

در پایان این برنامه، بامداد فلاحتی خواننده‌ این گروه، تصنیفی از منوچهر آتشین را اجرا کرد. به این ترتیب دفتر پنجمین محفل شعر و موسیقی اتفاق ترانه در حالی به اتمام رسید که به احترام شهدای واقعه تلخ منا گروه موسیقی میراث به اجرای موسیقی نپرداخت.