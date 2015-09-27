به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان در مراسمی که به همین منظور و باهدف تجلیل از حماسه‌آفرینان عملیات شکست حصر آبادان در لشکر ۷۷ پیروز ثامن‌الائمه(ع) برگزار شد بیان کرد: به دنبال فرمان تاریخی امام(ره) مبنی بر شکست حصر آبادان، لشکر ۷۷ خراسان این مسئولیت را پذیرفت و خوشبختانه به‌رغم تمامی محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه، این لشکر با همراهی سایر نیروهای مسلح و موفق به شکست حصر آبادان شد.

وی با اشاره به اینکه لشکر ۷۷ پیروز ثامن‌الائمه(ع) نقشی محوری در عملیات شکست حصر آبادان داشت ادامه داد: عملیات ثامن‌الائمه(ع) و شکست حصر آبادان ازجمله عملیات سرنوشت‌ساز دوران دفاع مقدس و برگ زرینی در تاریخ افتخارات رزمندگان است.

وی بیان کرد: دشمن بعثی با خیال واهی و به پشتیبانی کشورهای غربی تصرف کشور ایران اسلامی را در سر می‌پروراند و لذا نمی‌دانست که غیرت و مقاومت ملت ایران همچون سدی در برابر متجاوزان راه آن‌ها را خواهد بست.

استاندار خراسان رضوی در این مراسم از عنصر ایثار و شهادت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت در نظام اسلامی یادکرد و افزود: بارزترین شاخص قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران تبعیت از ولایت‌فقیه، دشمن‌شناسی و بصیرت است.

وی یادآور شد: توفیقات نظام اسلامی در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مرهون خودباوری است که از خون پاک شهیدان در سایه رهبری‌های امام راحل(ره) و منویات مقام معظم رهبری برای ما به ارمغان آورده شده است.

وی با اشاره به این موضوع که پتانسیل‌های کشور ازجمله قشر جوان به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه انسانی کشور توسط دشمن هدف قرار داده‌شده است افزود: دشمنان با تهاجم فرهنگی سعی در به انحطاط کشاندن قشر جوان دارند.

وی با تأکید بر این موضوع که امروز مهم‌ترین رسالت ما نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت به‌عنوان مؤلفه‌های قدرت نظام است افزود: دشمن درصدد است تا با تلاشی مذبوحانه جوانان را از ارزش‌های دینی و به‌ویژه فرهنگ دفاع مقدس دور سازد و لذا این موضوع بر اهمیت رسالت ما برای مدیریت جهادی در حوزه فرهنگ می‌افزاید.

رشیدیان اظهار کرد: باید بامطالعه معارف دوران دفاع مقدس وزندگی نامه شهدا از سبک و سیره زندگی آن‌ها الگو گرفت و برای تحقق آرمان‌های متعالی‌شان تلاش کرد.