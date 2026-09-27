امیرحاتمی: اگر منطقه ناامن باشد، پیامد آن برای همه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در نخستین جشنواره ملی سرباز ایرانی، که پیش از ظهر امروز در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام برگزار شد با تأکید بر اینکه جنگ تحمیلی در مراحل حساس و سرنوشت‌سازی قرار دارد، گفت: جنگ تمام نشده است. ما پیروز شدیم، اما باید این پیروزی را حفظ کنیم. دشمن متجاوز ضربات سختی خورده است، اما همچنان باید آماده وارد شدن ضربات سخت از سوی سربازان ایران عزیز باشد.

وی افزود: اعتبار دشمن در معرض نابودی است. این ناله‌ها و جیغ‌های بنفشی که می‌کشند، به دلیل آن است که اعتبار آنها در حال نابودی است. دچار سردرگمی و استیصال شده‌اند و نمی‌دانند با ملت ۹۰ میلیونی که همه خود را سرباز وطن می‌دانند، چه کنند.

امیر سرلشکر حاتمی در بهش دیگری از سخنان خود با پاسداشت مقام شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی اظهار کرد: این جشنواره با هدف پاسداشت مقام بالای شهید امیر سپهبد موسوی، فرمانده ولایت‌مدار و گفتمان‌سازی «سرباز ایرانی» تشکیل شده است؛ فرمانده‌ای که با داشتن ویژگی‌هایی همچون ایمان، اخلاص، تعهد، تقوا، تخصص، ایثارگری، از خودگذشتگی، مسئولیت‌پذیری، مدیریت جهادی و انقلابی و اخلاق اسلامی، می‌تواند بهترین الگو برای ما نظامیان در عصر حاضر و نسل‌های آینده، به‌ویژه برای شما دانشجویان عزیز، فرماندهان آینده ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح باشد.



وی افزود: باید از شهید سپهبد موسوی استفاده کنیم و شهید موسوی باشیم؛ ان‌شاءالله که همه ما با شهدا محشور شویم. بنا هست از فرمایشات سایر عزیزان نیز استفاده کنیم.



فرمانده کل ارتش با اشاره به مناسبت‌های این ایام گفت: روزهای این ایام ویژه هستند؛ روز اول، روز پرچم است که به افتخار ملت ایران امسال نام‌گذاری شد؛ روزی که هرچند آن‌قدر محجور شده بود که بعضی‌ها جرأت می‌کردند جسارت به خرج بدهند و ما ناچار با بوسیدن پرچم، با آن جسارت مقابله کنیم، اما امروز به حمدالله پرچم ایران برافراشته است و دست مردم مبعوث و گرامی ایران، بیش از ۲۰۰ شب است که سر دست‌هاست و اوج لذت قرار دارد.



امیر حاتمی ادامه داد: روز چهارم، روز سرباز ایرانی است و روز پنجم که امروز است، آبادان، حماسه عملیات و یاد و خاطره همه شهدای عزیز است. در روز هفتم نیز باز هم به شهدا، فرمانده و شهید کلاه، شهید جهان اشاره شده تا ایران عزیز ما سربلند باشد.



وی با اشاره به عنوان «سرباز بزرگ ایران» برای شهید سپهبد موسوی گفت: امیر شهید سپهبد موسوی، امیر خودش این عنوان را از بین همه عناوین و القاب انتخاب کردند. ایشان امیر سرلشکر بودند، فرمانده کل ارتش بودند، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بودند، عضو شورای عالی امنیت ملی بودند، عضو شورای دفاع بودند، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند و عناوین بسیار دیگری داشتند، اما از بین همه اینها عنوان سرباز را انتخاب کردند.



فرمانده کل ارتش افزود: این انتخاب بزرگی است که در برابر ملت ایران، خودش را سرباز ایرانی خطاب کرد؛ سربازی که آماده است جانش را برای مردم و باورها و بارها برای این کشته بشود.



سرلشکر حاتمی گفت: به همین مناسبت می‌خواهم کمی راجع به موضوع سربازی صحبت کنم. در هر صورت، اینجا جمع سربازی است؛ همه حضار ارجمند و فرماندهان محترم، از اساتید محترم و دانشجویان عزیز تا مهمانان ارجمند، روحانیت و خانواده معظم شهیدان سرباز حضور دارند.

سربازی زمانی ارزشمند است که ذیل پرچم استقلال و عزت باشد

وی ادامه داد: اما این چه سری است که امیر عزیز ما این نام را انتخاب کرد؟ چیزی که در وقت می‌شود گفت، من سعی می‌کنم مختصر اشاره بکنم؛ ان‌شاءالله که بخشی از آن ادا بشود.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه «جهاد و دفاع در اسلام یک امر مقدس است که توسط سربازان انجام می‌شود»، تصریح کرد: اما سربازی وقتی یک ارزش است که در خدمت یک هدف مقدس باشد. سربازی وطن که اینجا امروز خیلی خوانده شد و زیاد گفته شد، امری مقدس است. در اسلام عزیز، این ارزش دوچندان می‌شود. کاری بالاتر از این وجود ندارد که کسی خودش را، اراده خودش را و همه وجود خودش را مصروف پاسداری از بالاترین ارزش‌های الهی، یعنی دین، کند. این انگیزه و هدفی است که شخصیت‌های بزرگ را می‌سازد و امیر عزیز ما از بین همه این القاب، سربازی را انتخاب کرد.



سرلشکر حاتمی خاطرنشان کرد: البته شهید عزیز ما، شهید حاج قاسم سلیمانی هم بعد از عمری مجاهدت و از بین همه القاب، وصیت کرده بود که بر سنگ قبر من بنویسید «سرباز قاسم سلیمانی». قبل از همه اینها نیز آن شهید عزیز ما لباس سربازی در جبهه پوشید و بر این لباس افتخار می‌کرد.

وی ادامه داد: چطور می‌شود این سربازی موجب افتخار شود؟ سربازی زمانی ارزشمند است که ذیل پرچم استقلال و عزت باشد. اگر مفهوم این جمله را خوب متوجه شویم، می‌توانیم یک مقایسه ساده داشته باشیم.



فرمانده کل ارتش گفت: در آن شهریور، کشور عزیز ما مورد هجوم دشمنان قرار گرفت؛ آمریکا، انگلیس و روسیه به کشور هجوم آوردند، اما هیچ‌کس پرچم مقاومت را برنداشت، جز سربازان محدودی در برخی مرزها.

وی افزود: اما در شهریور ۱۳۵۹، دشمن، دشمن بزرگ، با پشتیبانی قدرت‌های غرب و شرق به کشور حمله کرد، اما همه ملت ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، تک‌تک نیروهای ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مردمی، عشایر، گروه‌های جنگ‌های نامنظم و مرزداران، همگی پرچم مقاومت را برافراشتند و هشت سال جنگیدند. این یادآور آن مقاومت جانانه است که در جریان آن، بخشی از خاک کشور نیز واگذار نشد؛ چرا؟ برای اینکه سربازی برای وطن، ذیل پرچم استقلال و عزت می‌تواند شکل بگیرد.

سرلشکر حاتمی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در این زمینه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی این کار را انجام داد. نفس قدسی امام راحل عزیز ما، ملت ایران را مبعوث کرد؛ همان‌طور که خون امام شهید ما در این دوره، ملت عزیز ایران را مبعوث کرد.



وی ادامه داد: آن روز حاکمی در ایران بود که انگلیسی‌ها او را سر کار آورده بودند و انتظارات مشخصی از او داشتند. به رضا پهلوی گفتند نباید مقاومت کنی، مقاومت نکرد و بعد هم ذلیلانه فرزند او را به عنوان شاه قرار دادند. او نیز با ذلت دوره‌ای را گذراند، اما در دوره انقلاب اسلامی، سربازی به معنای واقعی کلمه معنا پیدا کرد.



فرمانده کل ارتش تصریح کرد: برای سربازان مهم است که ذیل کدام پرچم و ذیل کدام فرمانده باشند؛ فرمانده محکم و قدرتمند یا فرمانده ذلیل. فرماندهی امام آن کار را انجام می‌دهد و فرمانده ذلیل کار دیگری انجام می‌دهد. ملت همان ملت است و نیروهای مسلح همان نیروهای مسلح هستند، اما ذیل این پرچم، عزت است و ذیل این فرمانده عزیز است که آن مقاومت جانانه شکل می‌گیرد.



امیر حاتمی افزود: ما سالیان سال است به احترام آن کار بزرگ در هشت سال دفاع مقدس، مراسم برگزار می‌کنیم. سربازی در کشوری که رهبر و فرمانده کل قوا مردانه پای آرمان خود تا آخرین لحظه می‌ماند و آن شهادت اسطوره‌ای را به همراه خانواده خود رقم می‌زند، مقدس است.

محاسبات دشمن در جریان جنگ اخیر غلط بود

وی با اشاره به محاسبات دشمن در جریان جنگ اخیر گفت: از جمله محاسبات غلط دشمن این بود که فکر می‌کرد اگر امام عزیز ما را شهید کنند، اگر فرماندهان عزیز ما را شهید کنند، امیر موسوی عزیز شهید شود، همراهان ایشان شهید شوند، شهید نصیری‌زاده شهید شود، شهید خاکپور نباشد و همه شهدایی که آن روز به همراه امام عزیز ما شهید شدند، کشور دچار فروپاشی خواهد شد.



فرمانده کل ارتش ادامه داد: اما ذیل این پرچم بود که همه فرماندهان پشت نکردند. حتی یک فرمانده هم عقب ننشست. همه با قوت ایستادند؛ هر لحظه احتمال شهادت وجود داشت، اما ایستادند و از کشور دفاع کردند و دشمن را شکست دادند؛ به معنای واقعی کلمه.

وی در ادامه با تأکید بر ادامه‌دار بودن شرایط جنگی گفت: اما باید بگویم جنگ تحمیلی در مراحل حساس و سرنوشت‌سازی است. جنگ تمام نشده است. ما پیروز شدیم، اما باید این پیروزی را حفظ کنیم. دشمن متجاوز ضربات سختی خورده است، اما همچنان باید آماده وارد کردن ضربات سخت از سوی سربازان ایران عزیز باشد.

اعتبار دشمن در معرض نابودی است

سرلشکر حاتمی افزود: اعتبار دشمن در معرض نابودی است. این ناله‌ها و جیغ‌های بنفشی که می‌کشند، به دلیل آن است که اعتبار آنها در حال نابودی است. دچار سردرگمی و استیصال شده‌اند و نمی‌دانند با ملت ۹۰ میلیونی که همه خود را سرباز وطن می‌دانند، چه کنند.



وی ادامه داد: به همین دلیل است که رئیس‌جمهور آمریکا چند ماه قبل گفت «برای ایرانیان کمک در راه است»، اما کمکش همین‌هایی بود که دیدیم. امروز که در باتلاق جنگ فرو رفته، لب به آنچه که لایق خودش هست باز می‌کند و ملت ایران را ملت تروریست می‌گوید.



فرمانده کل ارتش گفت: این حرف‌ها از روی عجز و از روی تو دهنی‌ای است که از مردم ایران خورده است. بی‌شرمانه می‌گوید آن‌قدر فشار بر مردم ایران می‌آوریم که شورش کنند. می‌گویند شورش کنند که چه بشود؟ می‌گوید برای آنکه جنگ داخلی بشود. می‌گویند جنگ داخلی بشود که چه؟ می‌گوید تا روی فرش خون ایرانیان، ایران را در دست بگیریم.



امیر حاتمی اظهار کرد: البته باید به آنها گفت که «ای مگس عرصه سیمرغ، نه جولانگه توست؛ عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری». کم‌خردند. این مسائل را به زبان می‌آورند، اما ملت ایران به‌خوبی در این‌گونه مواقع نیت دشمن را می‌فهمد، تکلیف خود را می‌فهمد و عمل می‌کند.

وی افزود: کم‌خردند؛ در سازمان ملل، جلوی چشم همه می‌ایستند و چشم در چشم دنیا، می‌گوید ونزوئلا را، رئیس‌جمهورش را ربودیم و نفت آن را به عنوان غنیمت جنگی برداشتیم. این همان نقشه‌ای است که برای کشور عزیز ما داشتند، اما ملت سرباز ایران اجازه چنین غلطی را به آنها ندادند و نخواهند داد.



فرمانده کل ارتش تصریح کرد: جایی که رهبر، فرماندهان و سربازان با قطره‌قطره خون خودشان و خون خانواده‌های خودشان می‌جنگند، ذره‌ای خاک به اجنبی نمی‌دهند و جایی برای بیگانگان نیست.



امیر حاتمی ادامه داد: همچنان آهنگ و طنین «سرباز ایرانی» امیر سپهبد موسوی در گوش ما و در گوش جهانیان هست که «من سرباز ایرانی هستم؛ آماده‌ام برای ملت ایران، برای باورهای آنها کشته بشوم، بارها زنده بشوم و بارها کشته بشوم».



وی گفت: آهنگ و طنین «سرباز ایرانی» قاسم سلیمانی نیز در گوش ملت ایران هست؛ «بیا ، مرد این میدان، ما هستیم؛ حریفت منم».

اگر قرار باشد منطقه ناامن باشد، این ناامنی برای همه است



فرمانده کل ارتش تأکید کرد: ایران است و جای زیاده‌خواهی‌ها و استکبار آنها نیست. ما این را بارها گفتیم که اگر قرار باشد منطقه ناامن باشد، این ناامنی برای همه است. نمی‌شود ما در منطقه زندگی بکنیم، سالیان متمادی صاحبان این منطقه باشیم، اما از همه مراحل محروم بشویم و دیگران از جای دیگری بیایند، از راه‌های دور بیایند و از همه این موارد استفاده کنند. این رویا تعبیر نخواهد شد.



امیر حاتمی افزود: اگر ایران نتواند تجارت کند، اگر ایران نتواند زندگی کند، هیچ‌کس نمی‌تواند تجارت کند و زندگی کند. تنگه هرمز، تنگه عزت و شرف ماست و اجازه داده نخواهد شد از این گلوگاه بزرگ لجستیکی، دشمنان کشور استفاده کنند، اما ملت ایران محروم باشد.

کشورهای منطقه بدانند همکاری با آمریکا امنیت‌آفرین نیست

وی خطاب به همسایگان و کشورهای منطقه گفت: به عنوان سرباز ایرانی از همه همسایگان و کشورهای منطقه می‌خواهم به این موضوع توجه کنند. دیدید همکاری با آمریکا امنیت‌آفرین نیست. امنیت منطقه در درون منطقه و به دست خود کشورهای منطقه است و این چنین خواهد شد.



فرمانده کل ارتش گفت: امنیت در منطقه جز با ازاله آمریکا و زدودن آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه اتفاق نخواهد افتاد و این دور نیست. این اتفاق ان‌شاءالله خواهد افتاد.