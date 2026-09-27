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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

درگیری ۴ نفره بر سر عبور خودرو در میانه

درگیری ۴ نفره بر سر عبور خودرو در میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری ۴ نفر در پی وقوع نزاع و درگیری بین سرنشینان دو دستگاه خودرو در محدوده تقاطع فرمانداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: بامداد شب گذشته در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری بین سرنشینان دو دستگاه خودرو در محدوده تقاطع فرمانداری شهرستان میانه، مأموران گشت کلانتری ۱۲ به سرعت در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد سرنشینان دو خودرو که در مجموع ۴ نفر بودند، بر سر نحوه عبور خودرو از خیابان با یکدیگر درگیر شده و در جریان این نزاع، تعدادی از افراد با سلاح سرد (چاقو) مجروح شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: مأموران با حضور به‌موقع در محل، هر ۴ نفر را دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ رفیعی خاطرنشان کرد: هر دو دستگاه خودرو نیز به پارکینگ منتقل و موضوع پس از تکمیل تحقیقات برای رسیدگی قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و خویشتن‌داری در هنگام بروز اختلافات، از شهروندان خواست از تبدیل اختلافات و مشاجرات خیابانی به درگیری فیزیکی خودداری کرده و در صورت بروز مشکل، موضوع را از طریق پلیس پیگیری کنند.

کد مطلب 6959989

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