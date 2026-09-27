نخستین جشنواره ملی سرباز ایرانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با هدف گرامیداشت مقام سرباز و تجلیل از جایگاه والای خدمت مقدس سربازی و با حضور امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، امیر علیرضا شیخ معاون اجرایی ارتش، امیر علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش، دریادار فرامرز بمانی جانشین نیروی دریایی ارتش، امیر مسعود جعفری معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش، امیر سرتیپ دوم امید اردلان معاون نیروی انسانی ارتش، امیر سیدحسن ابوترابی معاون روابط عمومی و رسانه ارتش و جمعی از فرماندهان عالی نیروهای مسلح، مسئولان کشوری و خانواده معظم سپهبد شهید موسوی برگزار شد.



در پایان این مراسم، از جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و برگزیدگان نخستین جشنواره ملی سرباز ایرانی تقدیر شد.