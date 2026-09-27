خواهرخواندگی تبریز و ترابزون با هدف توسعه تجارت و ترانزیت

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر تبریز صبح یکشنبه با لایحه شهرداری برای انعقاد تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان تبریز و ترابزون ترکیه موافقت کردند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر دو شهر در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، حمل‌ونقل، فرهنگی و ورزشی را فراهم کند.

احد صادقی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز، در سیصد و چهل و سومین جلسه شورای شهر با اشاره به ظرفیت‌های مشترک دو شهر اظهار کرد: تبریز و ترابزون از موقعیت‌های مکملی در عرصه تجارت و ارتباطات منطقه‌ای برخوردارند و می‌توان از این ظرفیت برای شکل‌دادن به همکاری‌های عملی استفاده کرد.

ظرفیت بندری ترابزون برای تجارت تبریز

صادقی یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری را حوزه حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا عنوان کرد و گفت: برخورداری ترابزون از ظرفیت بندری، امکان مناسبی برای تقویت مسیر انتقال کالاهای صادراتی تبریز به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می‌کند.

وی افزود: مسیر تبریز–ترابزون سابقه فعالیت در حوزه ترانزیت و تجارت منطقه‌ای دارد و تقویت این مسیر می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تسهیل حمل‌ونقل و ارتباط بیشتر فعالان اقتصادی دو طرف کمک کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به جایگاه تاریخی تبریز در مبادلات منطقه‌ای ادامه داد: ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری تبریز در کنار موقعیت جغرافیایی و بندری ترابزون، امکان تعریف همکاری‌های مشترک در زمینه تجارت، حمل‌ونقل و لجستیک را فراهم کرده است.

خواهرخواندگی فراتر از مناسبات تشریفاتی

صادقی با اشاره به ابعاد فرهنگی و اجتماعی خواهرخواندگی دو شهر گفت: اشتراکات فرهنگی و سابقه ارتباطات میان ایران و ترکیه می‌تواند زمینه تعامل بیشتر میان شهروندان، نهادهای شهری و مجموعه‌های اقتصادی تبریز و ترابزون را فراهم کند.

وی همچنین ورزش را یکی دیگر از ظرفیت‌های ارتباطی دو شهر دانست و اظهار کرد: فعالیت باشگاه‌های شناخته‌شده‌ای مانند تراکتور آذربایجان و ترابزون‌اسپور می‌تواند به افزایش تعاملات ورزشی و فرهنگی میان دو شهر کمک کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز تأکید کرد: خواهرخواندگی زمانی می‌تواند به یک ارتباط پایدار تبدیل شود که از چارچوب مناسبات تشریفاتی خارج شده و به همکاری‌های مشخص و قابل اجرا منجر شود.

وی گفت: همکاری‌های اقتصادی، تجاری، لجستیکی، فرهنگی و ورزشی باید در قالب برنامه‌های عملیاتی دنبال شود تا ظرفیت خواهرخواندگی تبریز و ترابزون به ارتباطی دوسویه و ماندگار تبدیل شود.