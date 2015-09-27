هویت اسلامی و ایرانی در جوانان تقویت شود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی بعدازظهر یکشنبه در نشستی با نماینده ولی فقیه در استان سمنان در محل دفتر وی با اشاره به بی کفایتی آل سعود در برگزاری مناسک حج و تسلیت به هموطنان به ویژه خانواده های جان باختگان در منا گفت: این حادثه قلب جامعه جهانی را به درد آورده است چون نالایقی آل سعود در مدیریت برنامه های حج ابراهیمی طی سالیان گذشته باعث به خاک و خون کشیده شدن تعداد قابل توجهی مسلمان شده است.

وی با مهم برشمردن برنامه ها و همکاری های ریشه ای سازمان تبلیغات اسلامی با آموزش و پرورش، گفت: برگزاری گفتمان های دینی و حضور روحانیان در مدارس به شکل جدید و فعالیت قرآنی از جمله فعالیت ها و همکاری این دو سازمان است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از تعامل خوب مجلس شورای با این نهاد در زمینه فراهم کردن بسترهای لازم برای استقرار روحانیان در روستاهای محروم، گفت: امسال مجلس توجه ویژه ای را در خصوص تخصیص اعتبار به این بخش داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان هم در این نشست یاد جان باختگان منا را گرامی داشت و سلامتی مجروحان این حادثه را از خداوند منان خواستار شد و گفت: جان باختگان با پاکی از دنیا رفتند و این سعادت می خواهد اما برای خانواده های آنها تحمل این غم بزرگ بسیار سخت است.

آیت الله سید محمد شاهچراغی کار سازمان تبلیغات اسلامی را بسیار دشوار اما دلگرم کننده توصیف کرد و گفت: بهترین کار، فعالیت فرهنگی و مذهبی در راستای ترویج سیره آل الله است.

وی از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی خواستار ارائه گزارش فعالیت های خود برای آگاهی بیشتر عموم مردم شد و گفت:باید از فرصت ها استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید بر اینکه ما برای خدمت و احسان آفریده شده ایم، افزود: بهترین خدمت، خدمت فرهنگی است.

آیت الله شاهچراغی در خاتمه از برگزاری گردهمایی طلاب و روحانیان استان سمنان با حضور آیت الله سید محمد خاتمی طی روزهای آینده و در آستانه ماه محرم در شاهرود خبر داد.