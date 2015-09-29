به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور پس از سفری ۵ روزه به نیویورک و شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین دیدار با مقامات برخی از کشورها شب گذشته نیویورک را ترک کرد و دقایقی پیش وارد فرودگاه مهرآباد شد.

حسن روحانی در بدو ورود به تهران مورد استقبال علي اكبر ولايتي مشاور امور بین الملل رهبر انقلاب، اسحاق جهانگيري، علي جنتي، محمدباقر نوبخت، مجید انصاری و عباس آخوندی قرار گرفت.

دیدار با اعضای اندیشکده‌های آمریکا، نشست با مدیران شرکتهای تجاری، اقتصادی و صنعتی آمریکا، دیدار با مدیران و مجریان ارشد رسانه‌های بین المللی، دیدار با نخبگان و کارآفرینان ایرانی مقیم آمریکا، حضور در جمع صمیمی ایرانیان مقیم آمریکا و نیز مصاحبه با رادیو ملی آمریکا و شبکه تلویزیونی سی. ان. ان از جمله برنامه های حجت الاسلام روحانی در سفر به نیویورک بود. دیدار و گفتگو با برخی مقامات خارجی از جمله رئیس جمهور روسیه، رئیس جمهور چین و نخست وزیر انگلیس از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر بود.

گفتنی است روز گذشته دفتر رئیس‌جمهور از نیمه تمام ماندن سفر و برنامه های روحانی و بازگشت به ایران به دلیل شرکت در مراسم تشییع جنازه شهدای حادثه منا در تهران خبر داد.