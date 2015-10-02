نشانه های سقوط آل سعود هویدا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علی‌اصغر حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: آن‌ها با خباثتی که از یهود و کینه‌ای که از ابوسفیان و ابوجهل به ارث برده‌اند، این جنایت را انجام دادند.

وی بیان کرد: آل سعود پس از شنیدن سخنان محکم و کوبنده مقام معظم رهبری مجبور به همکاری شدند.

حسینی نسبت به هوشیاری در خصوص برجام تاکید کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب همیشه هشدار داده اند که همه باید متوجه ترفندهای دشمنان باشند.

وی با اشاره به مقاومت ملت ایران طی چهار دهه خیر در برابر زیاده خواهی های استکبار اظهار داشت: اگر دشمن در برجام به دنبال زیاده‌خواهی است باید جلویش ایستاد.

امام جمعه یاسوج تاکید کرد: نباید اجازه داد دشمن زیر پوشش برجام کاری را که تاکنون نتوانسته انجام دهد،عملیاتی کند.

امام جمعه یاسوج همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: امنیت زیربنای توسعه در ابعاد مختلف است.

وی با تقدیر از خدمات پلیس در ارتقای امنیت جامعه افزود: ایجاد امنیت پایدار مستلزم همکاری همه مردم و مسئولین با پلیس است.

حسینی همچنین عید غیر خم را تبریک گفت و اظهار داشت: امامت امام علی (ع) انتصابی از سوی پروردگار بوده و پیامبر(ص) تنها نقش اطلاع رسانی را داشته است.

وی بیان کرد: خدا با این انتصاب دین خود را کامل و حجت را بر بندگانش تمام کرد.