پاسخ قاطع ایران به تجاوز آمریکا؛ تنگه هرمز تحت کنترل ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج با اشاره به فتوای تاریخی میرزای شیرازی درباره تحریم تنباکو در سال ۱۲۷۰ هجری، اظهار کرد: این فتوا در مقابله با استعمار انگلیس صادر شد که نمونهای از نقش مراجع تقلید در دفاع از ملتهای مسلمان است.
وی به تجاوز مجدد آمریکا به سواحل و نفتکشهای ایران اشاره کرد و افزود: نیروهای مسلح کشورمان با شلیک موشکهای بالستیک، کروز و پهپاد، خسارات سنگینی به دشمن وارد کردند و آنها را مجبور به فرار کردند.
امام جمعه یاسوج با تأکید بر مالکیت ایران بر تنگه هرمز گفت: این تنگه ابزار اقتصادی و سیاسی ایران برای مقابله با تحریمها است و هرگونه عبور با پول غیرایرانی ممنوع است.
وی همچنین از نقش تاریخی مردم ایران در شکست توطئههای دشمن و مقاومت در برابر استکبار یاد کرد و گفت: حضور ملت در میدان رمز پیروزی ایران بوده و هست.
آیتالله حسینی در ادامه به مسائل شهری پرداخت و خواستار ترمیم آسفالت خیابانها، کنترل سگهای ولگرد و مدیریت قیمت مصالح ساختمانی شد.
وی همچنین از موکبداران راهپیمایی اربعین تقدیر کرد و بر اهمیت حضور در نماز جمعه به عنوان رکن عبادی و سیاسی ملت تأکید کرد.
امام جمعه یاسوج با بیان اینکه ایران امروز به یک قدرت جهانی تبدیل شده است، اظهار کرد: این موفقیتها عنایت الهی و رهنمودهای امام زمان (عجل) است و ملت ایران با وحدت و مقاومت در برابر استکبار، توانسته است بر دشمن غلبه کند.
نظر شما