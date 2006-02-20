شمار نويسندگاني كه بر پايه اصول و قواعد قصه نويسي براي كودك بنويسند كم است

به گزارش مهر ، به نقل از اداره كل روابط عمومي وامور بين الملل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، وي در بازديد از سومين نمايشگاه ياد يار مهربان ، ويژه اهداي كتاب به مدارس شهر تهران اظهار داشت : درحال حاضر جنبه هاي اقتصادي و سود آور نشر بر جنبه هاي فرهنگي آن مي چربد و وضع به گونه اي است كه نويسنده و تصويرگر كتاب تصميم گيرنده نيست ، بلكه ناشر ميداندار همه چيز است .

رحماندوست با اظهار خرسندي از اينكه درنمايشگاه ياديار مهربان به خوانندگان يارانه داده مي شود ، گفت: بسيار خوشحالم از اين كه بر خلاف رويه هميشگي به خوانندگان و كتابخوانان يارانه مي دهند چرا كه تا كنون به ناشران كمك مي شد.

وي افزود : صميمانه دلم مي خواهد جيب كوچك بچه ها كه محتوياتش همواره بسياراندك است ، يك ذره چاق تر بشود وبچه ها بتوانند كتابهاي بيشتري دراختيار داشته باشند ، حالا اين عمل چگونه و از چه طريقي بايد صورت بگيرد برعهده مسئولان فرهنگي كشور است .

شاعركودكان تاكيد كرد : بايد به گونه اي به كتابهاي تاليفي كشور پرداخته شود كه بچه ايراني بتواند آن را بخرد و كتاب هم سودمند باشد .

وي دامنه خيال در شعر كودك را بسيار گسترده خواند و افزود : از آنجا كه منطق بزرگسالان درزندگي بچه ها چندان نقشي ندارد ، گستره خيالشان بيشتر و رها تر است به همين دليل خيلي از شيوه هاي ادبي و به ويژه نقاشي در اصل برخاسته از ذهن و روان كودكان است و بجاست كه از شعر و ادبيات كودك با استفاده از همين يارانه ها و مددها درجهت تربيت و آموزش وي بهره گرفته شود.

رحماندوست درباره داستانهايي كه براي كودكان ساخته مي شود ، گفت : شمار نويسندگاني كه بتوانند بر پايه اصول و قواعد قصه نويس براي كودكان بنويسند كم است و اغلب قصه ها از حيث ساختار و پرداخت در سطح متوسط قرار دارد.

شاعر كودكان ونوجوانان دليل كمبود داستان هاي خوب در مطبوعات كودك و نوجوان را انگيزه مالي ياد كرد وافزود: تا زماني كه انگيزه داستان هايي كه در مطبوعات چاپ مي شود به همين رويه باشد نمي توان به آينده نشر داستان هاي مناسب و در خور كودكان اميدوار بود.

رحماندوست وضعيت نشر كتاب و مطبوعات براي نوجوانان را بهتر از كودكان توصيف كرد و گفت: نوشتن براي نوجوانان راحت تر از خردسالان است اما از نظر روان شناختي، نوجوانان انگيزه كمتري براي مطالعه نسبت به خردسالان دارند.

نويسنده كتابهاي كودك باتاكيد بر ضرورت فعاليت بيشتر درخصوص داستان هاي كودكان وانجام پژوهشهايي دراين زمينه جهت ايجاد عادت به مطالعه از سنين پايين ، خالقيت را عامل مهمي درجذب مخاطب خردسال خواند و تصريح كرد: گاهي قصه ها طوري نوشته شده اند كه مجال مشاركت خلاق را به خواننده مي دهند اما از طرفي چون سيستم آموزش و پرورش ما درمجموع بر مبناي پاسخ مناسب پايه ريزي شده. مانع از خواندن خلاق است و به عبارتي خواننده اي كه در متن شك كند، خواننده خوبي نيست.

رحماندوست با اين يادآوري "كه تا آخر عمر براي كودكان خواهد نوشت" گفت: اميدوارم نوسندگان و شاعران ما به سمت توليد كارهايي بروند كه لذت مطالعه ر ا بيشتر كند و در پي آن به ميزان مطالعه بيفزايد.

به گزارش مهر ، سومين نمايشگاه ياد يار مهربان با حضور بيش از 500 ناشر و 8500 عنوان كتاب براي دانش آموزان درمحل شبستان مصلاي امام خميني (ره) برپاگرديده و تا هشتم اسفند هر روز از 30/8 تال 30/16 ميزبان نمايندگان 6200 مدرسه در مقاطع دبستان، راهنمايي و دبيرستان جهت انتخاب و دريافت كتابهاي اهدايي است.