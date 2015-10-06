كاظم طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: متاسفانه آب در كشور ما به عنوان كالای بی ارزشی تلقی می شود و ارزش اقتصادی پایینی نیز دارد.

وی اظهار داشت: تا زمانی كه شهروندان آب را به عنوان كالای بی ارزش بدانند وضعیت آبی كشور به همین روال پیش می رود تا جایی كه طی چند سال آینده منابع موجود نیز به اتمام می رسد.

طاهریان با اشاره به كمبود منابع آبی در خراسان شمالی افزود: برداشت بی رویه از منابع آب استان وضعیت منابع را بحرانی كرده است.

وی گفت: این در حالی است كه طبق اعلام وزارت نیرو، توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی هشت دشت استان ممنوع شده است.

طاهریان با اشاره به وجود ۱۱ دشت در استان افزود: وضعیت آب زیرزمینی در دشت های اسفراین، شیروان و جاجرم به حد بحران رسیده است.

مدیرعامل شركت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: حدود ۹۴ درصد منابع آبی استان در بخش كشاورزی مصرف می شود كه باید در بخش های مختلف به ویژه كشاورزی به منظور جلوگیری از كاهش منابع آبی مدیریت درستی داشت.

طاهریان افزود: چهار درصد منابع آبی استان نیز در بخش شرب و دو درصد در بخش صنعت مصرف می شود.

وی همچنین با بیان اینكه بهره برداران غیرمجاز منابع آبی در كاهش این منابع نیز دخیل هستند، تاكید كرد: دستگاه های اجرایی استان باید در برخورد با متصرفان و بهره برداری غیرمجاز منابع آبی خراسان شمالی مشاركت بیشتری داشته باشند.