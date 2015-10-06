به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «جیو»، آمریکا به صورت جدی به استقرار پنج هزار نیروی نظامی در سال ۲۰۱۶ در افغانستان می اندیشد و از دیگر سو « هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز بیان داشته که از افغانستان حمایت همه جانبه می کنیم چرا که به نظر می رسد جنگ درعراق و افغانستان تا پایان ریاست جمهوری «باراک اوباما» به پایان نرسد.

کلینتون در این رابطه بیان داشت که نمی توان پیش بینی کرد که وضعیت افغانستان در سال ۲۰۱۷ چگونه است اما افغانستان کشوری است که مردم آن از افراطی گری و تروریسم رنج می برند و بنابراین آمریکا نمی تواند با خروج نیروهای نظامی از این کشور مردم افغانستان را به حال خود رها کند از این رو ما نیز برای کمک به افغانستان از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.

حمله ناگهانی طالبان به شهر«قندوز» افغانستان و پیشروی به استان های دیگر افغانستان وضعیت امنیتی این کشور را زیر سوال برد اما از دیگر سو حمله ی موشکی آمریکا به بیمارستان این شهر و کشته شدن ۲۲نفر نیز علامت سوالی را مقابل این حرکت آمریکا قرار داد. اگر چه وزارت خارجه آمریکا به خاطر این اقدام از دولت افغانستان عذرخواهی کرد اما « ژنرال جان کمپبل» فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان بیان داشت که این حمله به خواست ارتش افغانستان صورت گرفته است.

وی بیان داشت که پس از حمله دشمن در تاریخ ۳ اکتبر به افغانستان ، ارتش این کشور ازنیروی هوایی ارتش آمریکا درخواست کمک کرد، این حمله با هدف بمبارن مواضع طالبان صورت گرفت اما به طور اتفاقی شهروندان غیر نظامی کشته شدند.