اولتیماتوم کرزای به نظامیان آمریکایی برای ترک مناطق شهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه بی بی سی، سخنگوی "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان با اعلام این خبر گفت این تصمیم با هدف کنترل مناطق اعلام شده توسط نیروهای دولتی اتخاذ شده است.

در پی انتشار گزارش هایی در مورد بدرفتاری نظامیان آمریکایی، فرماندهان این نظامیان از بررسی جدی موارد گزارش شده خبر دادند. با این حال در بیانیه ای که در همین رابطه منتشر شده مقامات نظامی آمریکایی در افغانستان از اظهار نظر در مورد دستور کرزی خودداری کرده اند.

تصمیم رئیس جمهوری افغانستان پس از نشست وی با شورای امنیت ملی این کشور اعلام شد. ولایت وردک واقع در غرب کابل از مناطق استراتژیک افغانستان است که اخیرا شاهد چندین عملیات نظامیان دولتی این کشور علیه شبه نظامیان بوده است.

گفتنی است کرزای هفته گذشته نیز با صدور دستوری نظامیان افغان را از کمک گرفتن از نیروی هوایی ناتو در عملیات نظامی علیه طالبان منع کرد.