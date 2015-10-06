آیین نامه شورای ارزشیابی هنرمندان بازنگری شد

محمد حسین ایمانی خوشخو در جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی که با هدف بررسی شورای ارزشیابی هنرمندان کشور برگزار شد با اشاره به سابقه شورای ارزشیابی هنرمندان کشور گفت: شورای ارزشیابی هنرمندان کشور سابقه زیادی داشته و ضرورت دارد ارتباط بین نتایج شورای ارزشیابی هنرمندان و آموزش عالی و دانشگاهی بررسی شود تا شرایط، ضرورت ها و معیارهای علمی آموزش عالی و جایگاه و اهمیت هنری و عملی هنرمندان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: با ارزیابی شورای ارزشیابی هنرمندان و بررسی امتیازات و فرصت ها و نیازهای این شورا می توان زمینه ای را فراهم کرد تا شورا ساماندهی بهتری پیدا کند و زمینه های حضور هنرمندان شاخص در کرسی های دانشگاه ها و مراکز علمی به وجود آید.

رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به کمبود منابع مالی و بودجه دولت گفت: محدودیت منابع مالی مساله مهمی برای کشور است که بر هنر نیز به شدت تاثیر می گذارد. امیدواریم این محدویت منابع مالی برطرف شود تا دولت بتواند زمینه حرکت ها و طرح های موثری در هنر فراهم کند.

ایمانی خوشخو همچنین با اشاره به جان باختن هموطنان در فاجعه منا گفت: این فاجعه ای تلخ و بزرگ است که با طرح دیدگاه هایی از نظر سیاسی، دینی و بین المللی در عرصه فرهنگ و هنر نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد و این فاجعه در قالب های گوناگون هنری ثبت و ماندگار شود.

ایرج نعیمایی عضو شورای ارزشيابی هنرمندان در این جلسه با اشاره به قوانین و آیین نامه های شورای ارزشیابی هنرمندان کشور گفت: ضرورت دارد که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره شورای ارزشیابی هنرمندان کشور تجدید نظر و بازنگری شود تا ابهام هایی که در مصوبه و آیین نامه های اجرایی آن وجود دارد برطرف شود.

نعیمایی افزود: آیین نامه های روشن و جامع شورای ارزشیابی هنرمندان به تناسب رشته های هنری و با شاخص های کمی می تواند فعالیت شورا را بر اساس ظوابط مشخص و شفاف فراهم کند. کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد مناسبی است تا مصوبه و آیین نامه های شورا را بررسی و اصلاح کند تا نقص ها و ابهام ها از بین برود.

نعیمایی در ادامه گفت: درباره حضور هنرمندان دارای درجه هنری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز ابهام وجود دارد و برای این منظور لازم است که مصوبه و آیین نامه ها بازنگری شود و حضور هنرمندان در دانشگاه ها به شرط صلاحیت مورد تایید ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

نعیمایی همچنین اظهار امیدواری کرد شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی دوباره تشکیل شود.

با بررسی مصوبه و آیین نامه شورای ارزشیابی هنرمندان کشور قرار شد در جلسات آینده این کمیسیون با حضور مسئولان شورای ارزشیابی مباحث دنبال شده تا با مشخص شدن پیشنهادات اصلاحی نظرات کمیسیون به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

حسن بلخاری، محمدرضا جعفری جلوه، محمدعلی رجبی، حسن ریاحی، حمیدرضا نوربخش، اسماعیل آذر، غلامرضا اسلامی، مجتبی آقایی، محمدعلی خبری، عبدالمجید شریف زاده، رحمت امینی، حسین پارسایی و محمد خزاعی در این جلسه حضور داشتند و نظرات خود را درباره شورای ارزشیابی هنرمندان بیان کردند.