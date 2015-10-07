به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره تخصصی فیلم مستند «چاگرین» از امروز ۱۵ تا ۲۰ مهرماه در شهر چاگرین فالز ایالت اوهایو برگزار می­ شود و قرار است فیلم مستند «من می­ خوام شاه بشم» به کارگردانی مهدی گنجی در بخش مسابقه بین الملل این جشنواره نمایش داده می شود.

فیلم مستند ۷۰ دقیقه ای «من می­ خوام شاه بشم» در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در حال اکران است. این فیلم درباره عباس برزگر است که با کمک خانواده‌ خود از توریست‌های خارجی در دهکده­ گردشگری اش پذیرایی می‌کند و آنها را به دیدن عشایر می‌برد اما او رویای بزرگی در سر دارد.

فیلم مستند «من می خوام شاه بشم» جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند از سی و سومین جشنواره فیلم فجر و جایزه ویژه هیات داوران در جشنواره فیلم مستند «فلاهرتیانای» روسیه را کسب کرده و در جشنواره هایی چون «ایدفا»، «مونیخ»، «میلنیوم»، «پلنت داکس»، «سیلور داکس»، «زوریخ و دی ام زد» به نمایش در آمده و کاندید دریافت جایزه شبکه «تی آر تی» ترکیه بوده است.

سحر رضوی تهیه ­کننده، اسماعیل منصف تدوینگر حسن مهدوی و رضا گدازگر صداگذار، امین بهروز زاده و شعیب کمین پور آهنگساز، علی باقری عکاس و طراح پوستر از دیگر عوامل این فیلم سینمایی هستند.