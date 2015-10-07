به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره تخصصی فیلم مستند «چاگرین» از امروز ۱۵ تا ۲۰ مهرماه در شهر چاگرین فالز ایالت اوهایو برگزار می شود و قرار است فیلم مستند «من می خوام شاه بشم» به کارگردانی مهدی گنجی در بخش مسابقه بین الملل این جشنواره نمایش داده می شود.
فیلم مستند ۷۰ دقیقه ای «من می خوام شاه بشم» در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در حال اکران است. این فیلم درباره عباس برزگر است که با کمک خانواده خود از توریستهای خارجی در دهکده گردشگری اش پذیرایی میکند و آنها را به دیدن عشایر میبرد اما او رویای بزرگی در سر دارد.
فیلم مستند «من می خوام شاه بشم» جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند از سی و سومین جشنواره فیلم فجر و جایزه ویژه هیات داوران در جشنواره فیلم مستند «فلاهرتیانای» روسیه را کسب کرده و در جشنواره هایی چون «ایدفا»، «مونیخ»، «میلنیوم»، «پلنت داکس»، «سیلور داکس»، «زوریخ و دی ام زد» به نمایش در آمده و کاندید دریافت جایزه شبکه «تی آر تی» ترکیه بوده است.
سحر رضوی تهیه کننده، اسماعیل منصف تدوینگر حسن مهدوی و رضا گدازگر صداگذار، امین بهروز زاده و شعیب کمین پور آهنگساز، علی باقری عکاس و طراح پوستر از دیگر عوامل این فیلم سینمایی هستند.
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