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۱۷ مهر ۱۳۹۴، ۱۷:۳۳

شکایت راست گرایان آلمانی از مرکل

شکایت راست گرایان آلمانی از مرکل

راست گرایان آلمانی با قاچاقچی خواندن صدر اعظم این کشور از وی شکایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب راست گرای «جایگزینی برای آلمان» که دارای تفکرات ضد مهاجرت است امروز جمعه با صدور بیانیه ای از شکایت علیه «آنگلا مرکل» خبر داد.

در این بیانیه مرکل یک قاچاقچی انسان خوانده شده و اعلام شده که سیاست های وی در خصوص مهاجران به آلمان ضربه می زند.

در همین رابطه در هفته گذشته یکی از شبکه های تلویزیونی آلمان در انتقاد از مرکل و همراهی وی با پناه جویان، تصویر فتوشاپ شده ای از صدراعظم ژرمن ها را منتشر کرد که با واکنش های زیادی مواجه شد.

این وضعیت در حالی است که به دلیل سیاست های باز آلمان پیش بینی می شود در پایان سال جاری میلادی بیش از یک میلیون پناه جو وارد این کشور شده باشند.

از پاییز گذشته تا کنون، ماهانه حدود یکهزار پناهجو به هامبورگ، در شمال آلمان وارد می شوند. در شرایط اضطراری موجود، چادرها و کانتینرهایی برای اسکان این افراد برپا شده است. پارکینگ بزرگی در این شهر، بیش از ۱۳۰۰ تازه وارد را در خود جای داده است. در بسیاری از شهرهای آلمان، کارگران ساختمانی مشغول آماده کردن پناهگاه های جدید هستند اما با این حال، در تمام شهرهای آلمان از پناهجویان استقبال نمی شود. عده ای از شهروندان با گرایشهای راست، در شهر درسدن، در جنوب شرق آلمان، اعتراضات هفتگی براه انداخته اند و تلاش می کنند با انتقاد از سیاست های دولت شمار هواداران خود را افزایش دهند

کد مطلب 2936561

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