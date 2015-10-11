نتایج انتخابات نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی اعلام شد

محمد طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری انتخابات نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی در روز پنج شنبه، شانزدهم مهرماه همزمان با سراسر کشور، اظهار کرد: این انتخابات در پنج حوزه بجنورد، آشخانه، اسفراین، جاجرم و شیروان برگزار شد و همه این حوزه های اخذ راي در واحدهاي دانشگاه پيام نور قرار داشتند.

وی با بیان اینکه این دوره از انتخابات نظام مهندسی به صورت همزمان به صورت الکترونیکی و دستی برگزار شد، افزود: در این انتخابات از بين ۴۷ نامزد، ۹ نفر به عنوان عضو اصلي و ۹ نفر به عنوان عضو علي البدل هئيت مديره نظام مهندسي خراسان شمالي انتخاب شدند.

طالب زاده اظهار داشت: در رشته عمران علي اكبر رمضاني، پرويز گرمه، علي اربابي و حسينقلي قلي زاده به عنوان اعضای اصلي و امين فلاح كوشكي به عنوان عضو علي البدل انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در رشته نقشه برداري محمدباقر كلابي به عنوان عضو اصلي و مسعود پور غلام به عنوان عضو علي البدل و در رشته تاسيسات مكانيكي نیز پويا كلاهدوز به عنوان عضو اصلي و مهروز حسينچي به عنوان عضو علي البدل انتخاب شدند.

طالب زاده افزود: در رشته تاسيسات برقي علي اصغر بشارتي پور به عنوان عضو اصلي و ابوالفضل راز قندي به عنوان عضو علي البدل، رشته معماري محمد قلي پور به عنوان عضو اصلي و حميدرضا شاديفر به عنوان عضو علي البدل و در رشته شهرسازي نيز مهسا ضميري به عنوان عضو اصلي و گلديس وحيدي برجي به عنوان عضو علي البدل انتخاب شدند.