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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۹:۱۳

در ماه محرم؛

۹۰۰ مبلغ به مساجد شهری و روستایی خراسان شمالی اعزام می شوند

۹۰۰ مبلغ به مساجد شهری و روستایی خراسان شمالی اعزام می شوند

بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: در ماه محرم امسال بیش از ۹۰۰ روحانی مبلغ و مبلغه به مساجد شهری و روستایی این استان اعزام خواهند شد.

حجت الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با هدف برگزاری هر چه بهتر مراسمات عزاداری سیدالشهدا(ع)، همزمان با ماه محرم سال جاری بیش از ۹۰۰ روحانی مبلغ و مبلغه به به مساجد شهری و روستایی خراسان شمالی اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه روحانیان مزبور از حوزه های علمیه قم و مشهد و نیز روحانیان و طلاب مدارس علمیه بومی استان به مساجد و هیئات مذهبی شهرستان های هشت گانه خراسان شمالی اعزام می شوند، اضافه کرد: این روحانیان هدایت و مدیریت برنامه های عزاداری ماه محرم را در مساجد و هیئات مذهبی بر عهده دارند.

حجت الاسلام خادمی افزود: همچنین برگزاری کلاس های قرآن، احکام، پاسخ گویی به سؤالات و شبهات شرعی، دوره های تفسیر قرآن و ... از دیگر فعالیت های روحانیان مبلغ اعزامی به مساجد استان در ماه محرم امسال محسوب می شوند.

وی اجرای گفتمان های دینی در مدارس و دانشگاه ها با موضوعات سبک زندگی حسینی، سبک عزاداری حسینی و قیام حسینی، راه اندازی ایستگاه های پاسخ گویی به شبهات فکری و اعتقادی و سؤالات دینی، حلقه های بصیرتی و معرفتی برای اعضای هیأت های مذهبی، برگزاری قرائت زیارت عاشورا در مساجد، برگزاری جلسات تفسیر قرآن، اقامه نماز جماعت با شرکت عزاداران حسینی در مساجد و برپایی نمایشگاه حسینی، توزیع بسته های فرهنگی در بین اعضای هیئات و ... را از دیگر اقدامات نهاد تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در ماه محرم امسال برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ماه محرم امسال برنامه های عزاداری شهادت حضرت سیدالشهدا(ع) در هزار و ۶۸ هیأت مذهبی و ۹۶۹ باب مسجد با همکاری بیش از ۸۰۰ مداح اهل بیت(ع) در خراسان شمالی برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 2937563

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