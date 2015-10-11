عرصه مداحی باید از خرافات دور باشد/واجبات را فدای مستحبات نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان ظهر یکشنبه در گردهمایی مداحان استان اظهار کرد: مشکل امروز جامعه ما توسل نیست بلکه عدم تمسک است بنابراین باید پیرو تربیت کنیم.

وی بیان کرد: محبوبیت یک مداح و ستایشگر نور این است که در مسیر محبت و پیروی از خاندان اهل بیت قدم بر می‌دارد و شما مداحان باید هم خود و هم جامعه را به صراط مستقیم هدایت کنید.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، عرصه مداحی را عرصه ذکر خدا عنوان کرد و گفت: ذکر اهل بیت ذکر خداوند متعال است، بنابراین به غیر از پاکان اجازه ورود به این عرصه داده نمی‌شود.

حجت الاسلام لطفیان با تاکید بر اینکه تاثیر یک قطعه شعر در طول تاریخ به مراتب بالا‌تر از یک اقدام است، بیان داشت: ما معتقد هستیم که در طول تاریخ یک سری حرفه‌ها در قالب شعر بیان و اقداماتی نیز انجام شده اما تاثیر اشعار به مراتب بالا‌تر بوده است.

مکتب اهل بیت (ع) از هیچ حقیقتی در عالم فاصله نگرفته است

وی با بیان اینکه محرم و مکتب اهل بیت (ع) از هیچ حقیقتی در عالم فاصله نگرفته است، افزود: گاهی برخی مداحان اشعاری انتخاب می‌کنند که از آن سوء برداشت شده و تبعات منفی به دنبال دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید حرفی در مداحی زده شود که از آن برداشت سوء نشود، خطاب به مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) گفت: از شما انتظار داریم اشعار حماسی را در جلسات بخوانید.

حجت الاسلام لطفیان با انتقاد از اینکه در حال حاضر بعد حماسی در مداحی‌های ما فراموش شده است، تاکید کرد: باید در عرصه مداحی و مدیحه سرایی ظلم ستیزی را ترویج داد نه اینکه مظلوم نمایی کرد.

وی اضافه کرد: ادبیات مداحی باید ادبیات تنبیهی و خودمراقبتی بوده و نباید زمینه ساز پاکسازی موقت افراد باشد بلکه پاکسازی دائمی آن‌ها را به دنبال داشته باشد.

جابجایی فرائض دینی با مستحبات در هیئات ممنوع است

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه جابجایی فرائض دینی با مستحبات در هیئات ممنوع است، بیان داشت: فراموش نکنیم که شعر خوانی و عزاداری برای اهل بیت (ع) و اطعام مستحب بوده اما رعایت حقوق مردم واجب است بنابراین نباید واجبات را فدای مستحبات کرد.

حجت الاسلام لطفیان با تاکید بر اینکه مداحان باید اشعاری انتخاب کنند که انسان را به تعقل وادار کند، عنوان داشت: هیچگاه نباید اشعاری انتخاب کرد که مخاطب را طلبکار خدا بار بیاورد بلکه مداح و مدیحه سرا باید انسان‌های متواضع باشند.

وی با انتقاد از اینکه برای برخی از ما، گریه کردن برای اهل بیت (ع) به یک عادت تبدیل شده است، گفت: مداحان باید کاری کنند که گریه کردن برای اهل بیت (ع) تبدیل به یک رسالت برای مردم شود .

۱۱۲۶مداح خراسان‌جنوبی کد دریافت کردند

مسئول کانون مداحان خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون یک هزار و ۱۲۶ مداح استان از این کانون کد شناسایی دریافت کرده‌اند، عنوان داشت: جوانان و نوجوانان در فعالیت‌های کانون مداحان فعالیت گسترده‌ای دارند به گونه‌ای که حدود ۵۰ درصد از این افراد را جوانان تشکیل می‌دهند.

حسن نجف‌زاده اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن ماه محرم این کارگاه آموزشی با هدف معرفت افزایی مداحان و آموزش راه‌های ایجاد محبت اهل بیت در دل مخاطبان برگزار شده است.

وی بیان کرد: ۱۳۰ نفر از مداحان و ذاکران اهل بیت از سراسر استان در این دوره آموزشی شرکت کرده‌اند.

نجف‌زاده به فعالیت‌های کانون مداحان برای جذب جوانان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مجمع ذاکرین اهل بیت (ع) هر هفته در شهرستان‌ها و مرکز استان برگزار شده که این فرصتی برای حضور جوانان و نوجوانان در این عرصه است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به ورود برخی آسیب‌ها به هیئات مذهبی، اظهار کرد: با اقدامات انجام شده و برگزاری دوره‌های آموزشی بسیاری از آسیب‌های هیئات مذهبی کاهش یافته است.

حجت الاسلام سلم آبادی با تاکید بر اینکه گره کار فرهنگی هیئات، مداح آن هیئت است، بیان کرد: توفیق بالایی است که بخواهیم برای اهل بیت مداحی کرده و مداح کسی باشیم که دین را حفظ کرده، اما باید در انجام این امر دقت زیادی شود.

وی، از مردم خراسان جنوبی به عنوان مردمانی مومن و مذهبی یاد کرد و گفت: مداحان باید در انتخاب اشعار خود دقت کرده و سعی نکنند که از افراد دیگر تبلیغ کنند.