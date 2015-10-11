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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۳

تظاهرات ضد دولتی در آنکارا

تظاهرات ضد دولتی در آنکارا

هزاران نفر از مردم ترکیه در محل انفجارهای روز گذشته آنکارا شعارهای علیه «اردوغان» ودولت ترکیه سر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، هزاران نفر از مردم ترکیه امروز با تجمع در محل انفجارهای روز گذشته آنکارا شعارهای ضد دولتی سر دادند.

در این تظاهرات که با هدف سوگواری برای کشته شدگان انفجارهای دیروز برگزار شده بود شعارهایی علیه دولت داده شد.

تظاهرات کنندگان در این تظاهرات شعار می دادند «اردوغان قاتل»،«پلیس قاتل»

پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه با توسل به نیروهای ضد شوذش و ماشین های آبپاش مسیرهای منتهی به محل وقوع انفجار های روز گذشته را مسدود کرده بودند.

در دو انفجار روز گذشته در راهپیمایی طرفداران حزب دموکراتیک خلق ها در پایتخت ترکیه ۹۷ نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند.

احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه روز گذشته در اظهاراتی انگشت اتهام را به سوی گروه پ ک ک و گروه تروریستی داعش نشانه رفت.

کد مطلب 2938135
پیمان یزدانی

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