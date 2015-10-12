به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری در خصوص برگزاری بازی خیرخواهانه برای گرامیداشت یاد و خاطره هادی نوروزی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این مسابقه بیشترین تاثیرش روی خانواده مرحوم نوروزی و هانی نوروزی بود که از ته دل خندید. بسیاری از بزرگان می‌توانستند با حضور در ورزشگاه، هواداران را به ورزشگاه بکشانند.

وی در ادامه تصریح کرد: دست خیلی از پیشکسوتان درد نکند که بعد از چهلم مرحوم نوروزی قصد دارند دل خانواده آن مرحوم را شاد کنند اما این خانواده داغدار هستند و در حال حاضر باید دل این خانواده شاد شود؛ شاید تا چهل روز دیگر خیلی اتفاق‌ها بیفتد و من هم نباشم.

مدافع پیشین تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: من یک هفته پیش سر تمرین پرسپولیس رفتم و از برانکو و بزرگان تیم برای حضور در این مسابقه اجازه گرفتم و حتی آنها اعلام کردند که تمرین را صبح برگزار می‌کنند تا بعدازظهر در این بازی حاضر شوند، حتی محسن بنگر نیز چند اسم به ما داد که آنها را برای حضور در این بازی دعوت کنیم اما نمی‌دانم چه هماهنگی اتفاق افتاد و پشت‌مان را خالی کردند.

وی اضافه کرد: خدا اجازه نداد که هانی خوشحال نشود. خانواده محروم نورزی نیاز مالی ندارند و وضع مالی‌شان خدا را شکر خوب است. اما همه فکر و ذکر مرحوم نوروزی خوشحالی هانی بود. برای ما مهمترین مسئله این بود که هانی به اندازه چند روز زندگی اش خندید و برای من این مسئله مهم بود. مردم هم که در این مسابقه حضور داشتند تشکر می کنم.

سپهر حیدری همچنین گفت: اینکه آدم در برنامه 90 بهترین شود، اهمیت چندانی ندارد. امروز خیلی‌ها می‌توانستند با حضورشان 10 هزار جمعیت را به ورزشگاه بکشانند اما این کار را نکردند اما خنده‌های همسر نوروزی و خوشحالی آنها برای من اهمیت داشت. خنده‌های هانی نوروزی برای من ارزش داشت زیرا او می‌گفت من می‌خواهم به خاطر پدرم هت تریک کنم، این مساله برای من ارزشمند بود.