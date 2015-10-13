  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۹:۰۵

با کاروان حسینی تا اربعین

احوال حر در کربلا/ تابحال برابر اهل بیت رسول خدا نایستاده‌ام

احوال حر در کربلا/ تابحال برابر اهل بیت رسول خدا نایستاده‌ام

در روزشمار وقایع حسینی به روزی می رسیم که حر ریاحی دچار تردید می شود و در پاسخ به یکی از سپاهیان می گوید که تابحال در برابر اهل بیت رسول الله نایستاده است.

خبرگزاری مهر- گروه هنر: مجتبی فرآورده نویسنده و کارگردان سینما با سلسله یادداشت هایی که از روز هفتم ذیحجه شروع شده است و تا اربعین ادامه دارد، قرار است روزشمار وقایع کاروان حسینی در این ایام را روایت کند و امروز بیست و نهم ذیحجه بیست و سومین یادداشت وی را می خوانید:

بیست و نهم ذیحجه

«در غربت خاکستری غروب، مشعل ها یک به یک روشن شدند و سو سو زدند و خیمه گاه، در محاصرۀ مردان سپاه حُر، آماده شد برای نماز.

حُر ریاحی با فاصله از خیمه گاه، و در اندیشه و تنها به آنان زُل زده بود.

حارث نزدیک شد و با احتیاط نگاهی به او کرد.

گفت؛ تا بحال ندیده بودم اختیار بدست احساس و عاطفه دهید.

حُر او را برانداز کرد.

گفت: اکنون نیز همانگونه ام.

 و سپس در سکوتی طولانی نگاه اش را به خیمه گاه سپرد.

حارث گفت: پس چرا علی رغم فرمان امیر، مجال دادید به راهشان ادامه دهند؟

حُر مدتی ساکت ماند، و سپس آهی کشید.

گفت؛ چون تا بحال در برابر اهل بیت رسول الله نایستاده ام.»

کد مطلب 2939370
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها