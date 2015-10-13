خبرگزاری مهر- گروه هنر: مجتبی فرآورده نویسنده و کارگردان سینما با سلسله یادداشت هایی که از روز هفتم ذیحجه شروع شده است و تا اربعین ادامه دارد، قرار است روزشمار وقایع کاروان حسینی در این ایام را روایت کند و امروز بیست و نهم ذیحجه بیست و سومین یادداشت وی را می خوانید:

بیست و نهم ذیحجه

«در غربت خاکستری غروب، مشعل ها یک به یک روشن شدند و سو سو زدند و خیمه گاه، در محاصرۀ مردان سپاه حُر، آماده شد برای نماز.

حُر ریاحی با فاصله از خیمه گاه، و در اندیشه و تنها به آنان زُل زده بود.

حارث نزدیک شد و با احتیاط نگاهی به او کرد.

گفت؛ تا بحال ندیده بودم اختیار بدست احساس و عاطفه دهید.

حُر او را برانداز کرد.

گفت: اکنون نیز همانگونه ام.

و سپس در سکوتی طولانی نگاه اش را به خیمه گاه سپرد.

حارث گفت: پس چرا علی رغم فرمان امیر، مجال دادید به راهشان ادامه دهند؟

حُر مدتی ساکت ماند، و سپس آهی کشید.

گفت؛ چون تا بحال در برابر اهل بیت رسول الله نایستاده ام.»