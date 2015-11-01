آیا اُمتی که حسین(ع) را کُشتند امید به شفاعت جدّ او دارند

خبرگزاری مهر- گروه هنر: مجتبی فرآورده نویسنده و کارگردان سینما با سلسله یادداشت هایی که از روز هفتم ذیحجه شروع شده و تا اربعین حسینی ادامه دارد، روزشمار وقایع کاروان حسینی در این ایام را روایت می‌کند و امروز هجدهم محرم، چهل و دومین یادداشت وی را می‌خوانید:

هجدهم محرم

«شب بود و شهر بی طپش، در شب تاریک خُفته بود.

مردان سپاه، سرها را در صندوق نهاده بودند و چند تن به نگهبانی.

بازماندگان کاروان، خسته و رنجور و داغدیده.

و سیدالساجدین، در سکوت بود و سکوت،

چشم به صندوق حاوی سر پدر داشت.

به یکباره نور، از صندوق زبانه کشید و پرتو افشانی کرد،

به قلب آسمان رفت و آسمان را نور باران کرد،

و او، در اندیشۀ کارستان پدر، فقط نگاه به آینده داشت.

آینده ای بسیار دور، که پدر دوباره بازگردد.

ناگهان دستی پدیدار شد از دیوار شهر،

و با خط خون نوشت،

آیا اُمتی که حسین را کُشتند، امید به شفاعت جدّ او در روز حساب دارند؟

و دست، ناگهان مخفی شد.

و سیدالساجدین، آیه ای از کتاب الله را بخاطر آورد.

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا

ای كسانی كه ایمان آورده ‏اید،

مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دینِهِ

هر كس از شما از دین خود برگردد،

فَسَوْفَ یَأْتِی اللّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ. (۱)

به زودی خدا گروهی دیگر را می ‏آورد كه آنان را دوست می‏ دارد و آنان نیز او را دوست دارند.»

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۱- سوره مائده. آیه ۵۴