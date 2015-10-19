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۲۷ مهر ۱۳۹۴، ۹:۰۵

با کاروان حسینی تا اربعین

اشتیاق ما به شما از اشتیاق تشنه به آب بیشتر است

اشتیاق ما به شما از اشتیاق تشنه به آب بیشتر است

در پنجمین روز از ماه محرم قافله سالار کربلا در خیمه به انتظار یاران است و مزدوران عبیدالله همه جا پراکنده اند تا راه را بر یاران ببندند.

خبرگزاری مهر- گروه هنر: مجتبی فرآورده نویسنده و کارگردان سینما با سلسله یادداشت هایی که از روز هفتم ذیحجه شروع شده است و تا اربعین حسینی ادامه دارد، روزشمار وقایع کاروان حسینی در این ایام را روایت می‌کند و امروز پنجم محرم، بیست و نهمین یادداشت وی را می‌خوانید:

پنجم محرم

«نافع بن هلال، دیگران را خبر کرد.

گفت: حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه آمدند.

چهرۀ کاروانیان به شادی نشست و به استقبال، گِرد هم جمع شدند.

 بُریر خود را به خیمه قافله سالار رساند.

گفت: یابن رسول‏ الله، آنانی که به انتظارشان بودید، آمدند.

قافله سالار در اشتیاق دیدار از خیمه برون آمد، حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه، خسته و رنجور خود را به او رساندند.

ابن عوسجه با او مصافحه کرد و خود را کنار کشید تا حبیب جلو آید.

حبیب بازوان او را در دست گرفت و لحظاتی در سکوت به هم زُل زدند.

قافله سالار گفت: دلم در هوایتان بود، دیر کردید.

ابن عوسجه گفت: مزدوران عبیدالله همه جا بودند. شرمنده‌ایم، امکان آمدن نبود.

حبیب بوسه ای بر شانۀ قافله سالار زد.

گفت: اشتیاق ما به شما، از اشتیاق تشنه به آب بیشتر است،

و اِلاّ ما کجا و ثقل اکبر کجا!»

کد مطلب 2944216
عطیه موذن

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