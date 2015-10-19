خبرگزاری مهر- گروه هنر: مجتبی فرآورده نویسنده و کارگردان سینما با سلسله یادداشت هایی که از روز هفتم ذیحجه شروع شده است و تا اربعین حسینی ادامه دارد، روزشمار وقایع کاروان حسینی در این ایام را روایت می‌کند و امروز پنجم محرم، بیست و نهمین یادداشت وی را می‌خوانید:

پنجم محرم

«نافع بن هلال، دیگران را خبر کرد.

گفت: حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه آمدند.

چهرۀ کاروانیان به شادی نشست و به استقبال، گِرد هم جمع شدند.

بُریر خود را به خیمه قافله سالار رساند.

گفت: یابن رسول‏ الله، آنانی که به انتظارشان بودید، آمدند.

قافله سالار در اشتیاق دیدار از خیمه برون آمد، حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه، خسته و رنجور خود را به او رساندند.

ابن عوسجه با او مصافحه کرد و خود را کنار کشید تا حبیب جلو آید.

حبیب بازوان او را در دست گرفت و لحظاتی در سکوت به هم زُل زدند.

قافله سالار گفت: دلم در هوایتان بود، دیر کردید.

ابن عوسجه گفت: مزدوران عبیدالله همه جا بودند. شرمنده‌ایم، امکان آمدن نبود.

حبیب بوسه ای بر شانۀ قافله سالار زد.

گفت: اشتیاق ما به شما، از اشتیاق تشنه به آب بیشتر است،

و اِلاّ ما کجا و ثقل اکبر کجا!»