خبرگزاری مهر- گروه هنر: مجتبی فرآورده نویسنده و کارگردان سینما با سلسله یادداشت هایی که از روز هفتم ذیحجه شروع شده است و تا اربعین حسینی ادامه دارد، روزشمار وقایع کاروان حسینی در این ایام را روایت میکند و امروز پنجم محرم، بیست و نهمین یادداشت وی را میخوانید:
پنجم محرم
«نافع بن هلال، دیگران را خبر کرد.
گفت: حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه آمدند.
چهرۀ کاروانیان به شادی نشست و به استقبال، گِرد هم جمع شدند.
بُریر خود را به خیمه قافله سالار رساند.
گفت: یابن رسول الله، آنانی که به انتظارشان بودید، آمدند.
قافله سالار در اشتیاق دیدار از خیمه برون آمد، حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه، خسته و رنجور خود را به او رساندند.
ابن عوسجه با او مصافحه کرد و خود را کنار کشید تا حبیب جلو آید.
حبیب بازوان او را در دست گرفت و لحظاتی در سکوت به هم زُل زدند.
قافله سالار گفت: دلم در هوایتان بود، دیر کردید.
ابن عوسجه گفت: مزدوران عبیدالله همه جا بودند. شرمندهایم، امکان آمدن نبود.
حبیب بوسه ای بر شانۀ قافله سالار زد.
گفت: اشتیاق ما به شما، از اشتیاق تشنه به آب بیشتر است،
و اِلاّ ما کجا و ثقل اکبر کجا!»
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