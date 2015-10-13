به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در هفتمین جلسه هیات نمایندگان دور هشتم اتاق تهران گفت: نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور به نگرانی آنها از بازار سرمایه و افت شاخص‌ها به‌ویژه در بازار پتروشیمی اختصاص داشت که از دو بعد شکلی و محتوایی قابل بررسی است.

وی، نامه وزرای اقتصادی به رئیس جمهور را از نظر شکلی، اتفاقی کم نظیر عنوان کرد و اظهارداشت: از نظر محتوایی صرفاً به رکود در بازار سرمایه و پتروشیمی ها اشاره شد اما باید پرسید آیا مشکل رکود فقط در بازار سرمایه و پتروشیمی هاست؟ آیا صنایع خودروسازی، صنایع سیمان و بنگاه های کوچک و متوسط که به علت نبود سرمایه در گردش و کمبود تقاضا یکی پس از دیگری تعطیل می شوند دارای مشکل رکود نیستند؟ آیا طلب چند ده هزار میلیاردی پیمانکاران مشکل اساسی در اقتصاد نیست؟ آیا اینکه در شش ماهه اول امسال ۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که ۳۰ درصد بودجه مصوب عمرانی است، از مشکلات اصلی اقتصاد نیست در حالی که در این مدت ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده که اگر به اقتصاد تزریق می شد، ده‌ها مشکل را حل می کرد.



خوانساری گفت: انتظار ما از وزیر اقتصاد این است هنگامی که راهکارهای خروج از رکود را ارائه می داد، کل مشکلات را یادآوری می کرد.



رئیس اتاق تهران اظهارداشت: ضمن تقدیر از دولت به علت ثبات در روابط خارجی، انضباط مالی و کاهش تورم در دو سال اخیر و با فهم کاهش درآمد نفتی به یک چهارم سال ۹۰، فکر می کنیم اگر دولت به بخش خصوصی باور بیشتری داشته باشد و در تصمیم گیری ها بخش خصوصی را بیشتر دخالت دهد، می توانیم با کمک هم بسیاری از مشکلات را حل کنیم.



خوانساری با بیان اینکه مشکلات موجود مانند اجرایی نشدن کامل قانون بهبود فضای کسب و کار باید مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: یکی از مفاد این قانون این است دولت در تصویب هرگونه دستورالعمل و بخشنامه حتماً نظر بخش خصوصی را جلب کند اما آنچه که ما شاهدیم، این است بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها دخیل نیست و بعد از ابلاغ دستورالعمل‌ها متوجه آن می شود.



وی با اشاره به تورم ۴۰ درصدی در سال ۹۲، ۲۰ درصدی در سال ۹۳ و تورم ۸ درصدی در شش ماهه امسال، افزود: آیا اثرات این تورم در نرخ ارز دیده شده است؟ فکر می کنم با لحاظ نشدن اثرات نرخ تورم در نرخ ارز مانند آنچه که در سال ۹۱ شاهد بودیم، جهشی دوباره در نرخ ارز اتفاق بیفتد. از این رو، درخواست از دولت این است که با تک نرخی کردن ارز قیمت واقعی آن را مشخص کند که این امر موجب افزایش صادرات و کاهش قاچاق کالا می شود.



خوانساری با بیان اینکه روزانه ۴ میلیون بشکه نفت در داخل کشور مصرف می شود، اظهارداشت: واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی موجب صرفه جویی در مصرف انرژی و حرکت چرخ های تولید می شود.



رئیس اتاق تهران با تاکید بر پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه های تولیدی را خواستار شد و افزود: در شرایطی که پیش بینی رشد منفی اقتصاد در شش ماهه اول امسال وجود دارد، فشار مالیاتی بر بنگاه ها به رکود اقتصادی دامن می زند.



خوانساری، تعیین تکلیف قیمت خوراک پتروشیمی، تسریع و پیگیری برای حذف مجوزهای مخل کسب و کار و سرعت بخشیدن به اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را از دیگر راهکارها برای خروج از رکود و رونق اقتصاد بیان کرد.



رئیس اتاق تهران با اشاره به سفر هیات‌های خارجی به ایران گفت: هیات اقتصادی کره جنوبی در شروع کار ۵ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت ایران اختصاص داد که نشان می دهد کره ای ها جلوتر از اروپایی ها در حال ورود به بازار ایران هستند.

وی تاکید کرد: اگرچه توافق هسته ای از نقاط درخشان تاریخ کشور خواهد بود اما تصور اینکه با اجرایی شدن طرح برجام شاهد هجوم سرمایه گذاران خارجی به کشور باشیم، ساده انگارانه است.