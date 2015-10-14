۱۲۵۰مبلغ در ماه محرم به سراسر کرمانشاه اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل قبادی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه نشست هم اندیشی‌ و توجیهی مبلغان اعزامی از حوزه علمیه قم و استان کرمانشاه، اظهار داشت: پیش بینی شده است بین یک هزار و ۲۵۰ تا یک هزار و ۵۰۰ مبلغ به مناسبت ماه محرم به مناطق مختلف استان کرمانشاه اعزام شوند که از این تعداد ۷۵۰ هزار نفر از مبلغان مقیم استان هستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: برخی از مبلغین اعزامی از استان قم و اصفهان هستند و همچنین ۴ گروه جهادی نیز در این اعزام ها حضور و فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه در بخش سرفیروزآباد بیش از ۱۰۰ مبلغ اعزام خواهند شد، افزود: در بخش درود فرامان با تعداد ۱۰۰ روستا حدود ۲۵ مبلغ و در بیلوار۳۰ مبلغ و در ماهیدشت، سنقر، کنگاور، اسلام آباد، صحنه و سایر مراکز استان نیز برای اجرای شایسته برنامه ها در ایام محرم اعزام مبلغ خواهیم داشت.

قبادی با اشاره به عملکرد مناسب مبلغین در ایام مختلف و مناسبتها و لزوم قدردانی از آنها ابراز داشت: باید برای مناطقی که اعزام مبلغ انجام می شود به نحوی فرهنگ سازی در راستای حمایت از مبلغان انجام شده و سازمانهای تبلیغات اسلامی و اوقاف و متولیان تبلیغ، مکلف به این امر هستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه خانه های روحانی قابل توجه و مناسبی را در سطح استان در اختیار داریم، گفت: همه مبلغین بر اساس ارادت به اهل بیت (ع) و تکلیفی که برعهده دارند اعزام می شوند و در راستای خدمت صادقانه و جهادی عمل می کنند.