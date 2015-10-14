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۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۷:۴۱

۱۱ كارت قرمز در یک دیدار جنجالی فوتبال

۱۱ كارت قرمز در یک دیدار جنجالی فوتبال

داور یک دیدار جنجالی به 11 بازیکن از هر دو تیم کارت قرمز داد و آنها را از زمین اخراج کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، برزيل كه به عنوان سرزمين بازي‌هاي زيبا شناخته مي‌شود، هيچ چيز زيبايي ندارد تا درباره آنچه در بازي زير ۲۰ ساله‌هايش اتفاق افتاد بگويد.

تنشي كه در بازي بين سرتااوزينهو و فلامنگو دگوارلوس رخ داد با واكنش مربي سرتااوزنهو به تنه‌اي كه بازيكن فلامينگو زد، ادامه پيدا كرد.

در يك آن همه عقلانيت را فراموش كردند و در يك نزاع همه گير بازيكنان و مسئولان به جان هم افتادند.

واكنش داور نيز دادن ۱۱ كارت قرمز به اين ماجرا بود.

فلامينگو در اين بازي تا آن زمان با نتيجه ۲ بر صفر پيروز ميدان بود كه اين درگيري شروع شد.

اين در حالي است كه آرژانتين همسايه برزيل به انجام بازي‌هاي ديوانه وار شهرت دارد.

کد مطلب 2941013

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