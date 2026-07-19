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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

آغاز جذب طلبه در حوزه علمیه ثقلین

آغاز جذب طلبه در حوزه علمیه ثقلین

فراخوان جذب طلبه در حوزه علمیه ثقلین تهران آغاز شد، تربیت طلاب در این حوزه علمیه، مبلغ محور و با رویکرد بین المللی انجام می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان جذب طلبه در حوزه علمیه ثقلین تهران آغاز شد. موفقیت در آزمون ورودی و قبولی در مصاحبه، جزو شرایط پذیرش مدرسه علمیه ثقلین تهران است.

مهم ترین امکانات این حوزه علمیه عبارتند از: برگزاری دوره های متنوع علمی، امکان استفاده از سالن کامپیوتر و پژوهشگاه، برگزاری اردوهای علمی، زیارتی و سیاحتی، فراهم کردن فضای تبلیغ برای طلاب مستعد، امکان استقرار به صورت شبانه روزی و ارائه خدمات و امکانات ورزشی.

حجت الاسلام صادق رئوف از استادان حوزه و دانشگاه، مدیر این حوزه علمیه هستند. آیت الله حسین ابراهیمی نماینده امام خمینی در امور افغانستان، نماینده فقید مجلس شورای اسلامی و رییس اسبق مرکز رسیدگی به امور مساجد، موسس و مسئول فقید این حوزه علمیه بودند.

دسترسی به حوزه علمیه ثقلین برای علاقمندان تحصیل علوم دینی و حوزوی آسان است و این دسترسی از طریق ایستگاه مترو شهید باقری وجود دارد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حوزه علمیه ثقلین می توانند با شماره های ۰۲۱۷۷۲۹۸۸۸۶ و ۰۹۱۰۷۳۴۱۵۰۷ تماس بگیرند.

یادآور می شود، حوزه علمیه ثقلین در تهران، واقع شده است و حجت الاسلام صادق رئوف از استادان حوزه و دانشگاه، مدیر این حوزه علمیه هستند. حجت الاسلام حسین ابراهیمی نماینده امام خمینی در امور افغانستان و رییس سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد موسس و مسئول فقید این حوزه علمیه بودند و اکنون، حجت الاسلام سید محمد جواد بنی سعید لنگرودی مسئول این حوزه علمیه هستند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حوزه علمیه ثقلین می توانند با شماره های ۰۲۱۷۷۲۹۸۸۸۶ و ۰۹۱۰۷۳۴۱۵۰۷ تماس بگیرند.

کد مطلب 6892297
سیده فاطمه سادات کیایی

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