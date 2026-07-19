آغاز جذب طلبه در حوزه علمیه ثقلین

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان جذب طلبه در حوزه علمیه ثقلین تهران آغاز شد. موفقیت در آزمون ورودی و قبولی در مصاحبه، جزو شرایط پذیرش مدرسه علمیه ثقلین تهران است.

مهم ترین امکانات این حوزه علمیه عبارتند از: برگزاری دوره های متنوع علمی، امکان استفاده از سالن کامپیوتر و پژوهشگاه، برگزاری اردوهای علمی، زیارتی و سیاحتی، فراهم کردن فضای تبلیغ برای طلاب مستعد، امکان استقرار به صورت شبانه روزی و ارائه خدمات و امکانات ورزشی.

حجت الاسلام صادق رئوف از استادان حوزه و دانشگاه، مدیر این حوزه علمیه هستند. آیت الله حسین ابراهیمی نماینده امام خمینی در امور افغانستان، نماینده فقید مجلس شورای اسلامی و رییس اسبق مرکز رسیدگی به امور مساجد، موسس و مسئول فقید این حوزه علمیه بودند.

دسترسی به حوزه علمیه ثقلین برای علاقمندان تحصیل علوم دینی و حوزوی آسان است و این دسترسی از طریق ایستگاه مترو شهید باقری وجود دارد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حوزه علمیه ثقلین می توانند با شماره های ۰۲۱۷۷۲۹۸۸۸۶ و ۰۹۱۰۷۳۴۱۵۰۷ تماس بگیرند.

یادآور می شود، حوزه علمیه ثقلین در تهران، واقع شده است و حجت الاسلام صادق رئوف از استادان حوزه و دانشگاه، مدیر این حوزه علمیه هستند. حجت الاسلام حسین ابراهیمی نماینده امام خمینی در امور افغانستان و رییس سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد موسس و مسئول فقید این حوزه علمیه بودند و اکنون، حجت الاسلام سید محمد جواد بنی سعید لنگرودی مسئول این حوزه علمیه هستند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حوزه علمیه ثقلین می توانند با شماره های ۰۲۱۷۷۲۹۸۸۸۶ و ۰۹۱۰۷۳۴۱۵۰۷ تماس بگیرند.